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Счастье через край: Потап и Каменских показали свои снежные забавы и зимнюю романтику

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 14:57
Счастье через край: Потап и Каменских показали свои снежные забавы и зимнюю романтику Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских наслаждается снежной зимой и гуляет на свежем воздухе со своей любимицей Мими. Певица свободно передвигается по территории закрытого коттеджного поселка под Киевом и не боится, что ее застанут врасплох. Вместе с мужем Потапом она весело проводит время в компании звездных соседей и друзей Кати Осадчей и Юрия Горбунова, а также их сыночка Ивана. Так, певица в компании любимого и мамы отправилась кататься с горки.

Потап и Настя позируют для Instagram с пластиковыми санками-ледянками в руках – похоже, парочка вдоволь накаталась на горках.

На одном из фото можно увидеть маму Насти Лидию Петровну в собачкой Мими на руках. Певица обошлась без макияжа и укуталась в уютную куртку-пуховик, надела теплые лосины и удобные ботинки-"луноходы". Потап также утеплился – кислотная куртка известного бренда и черные плащевые зимние брюки outdoor.

Счастье через край: Потап и Каменских показали свои снежные забавы и зимнюю романтику

Счастье через край: Потап и Каменских показали свои снежные забавы и зимнюю романтику

Счастье через край: Потап и Каменских показали свои снежные забавы и зимнюю романтику

Потап и Настя с мамой певицы вдоволь повеселились на горке (фото: instagram.com/kamenskux)

"Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами", - подписала счастливые атмосферные фото Настя.

  • Семейная атмосфера
  • Вы замечательные
  • Классные
  • Такие милые
  • Счастливые
  • Милота
  • Какие вы чудесные
  • Красивая семья
  • Какие вы прекрасные

В разделе "сторис" Настя показала видео, на которых вместе с мужем съезжает со снежной горки.

Напомним, что ранее Настя Каменских показала атмосферное домашнее фото с компании близких.

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