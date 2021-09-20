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Снова счастлива: Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионером

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Великобритания, Понедельник 20 сентября 2021 18:24
Снова счастлива: Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионером Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: RBC.UA

Похоже, личная жизнь британской певицы Адель наладилась. С тех пор как в 2019 -м году звезда рассталась с мужем, отцом своего ребенка - Саймоном Коннеки, ее много раз "уличали" в романах. Но все они оказывались фейковыми.

И вот наконец знаменитость рассказала о счастливых переменах, запостив общее фото с новым женихом.

О том, что у знаменитой певицы роман с Ричем Полом - знаменитым спортивным агентом, состояние которого оценивается в 46 миллионов долларов, инсайдеры заговорили еще летом. Но Адель предпочитала скрывать этот факт. Теперь же она, похоже, уверена в своих чувствах и готова рассказывать о новой главе своей жизни.

На днях певица поделилась совместным снимком с Ричем, который был сделан на светском ивенте. Адель выбрала для мероприятия роскошный образ: черно-белое платье с пышной отделкой и декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Завершили образ крупные золотые серьги с жемчугом, а также гладкая укладка и яркий макияж.

Снова счастлива: Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионеромСнова счастлива: Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионеромСнова счастлива: Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионером

Адель со своим новым возлюбленным (фото: instagram.com/adele)

Возлюбленный девушки был в классическом костюме. На общем фото пара позирует, обнявшись и мило улыбаясь. Подпись счастливая певица сделала красноречивую, чтобы никто не усомнился в романтичном подтексте ее поста: поставила эмодзи в виде сердечка.

К слову, мужчина занимает девятое место в рейтинге топ-10 самых обеспеченных спортивных агентов в мире, по версии журнала Forbes.

Напомним, Адель долгое время не могла прийти в себя после расставани с экс-мужем и признавалась, что она одинока.

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