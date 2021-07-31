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Счастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по Исландии

Новина українською →
Исландия, Суббота 31 июля 2021 19:32
Счастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по Исландии Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Тина Кароль отправилась в отпуск вместе с 12-летним сыном Вениамином, при этом она выбрала очень необычное место - магическую Исландию. Они путешествуют по стране, любуясь живописными водопадами и гейзерами и наслаждаясь обществом друг друга.

Атмосферными фото и видео с поездки артистка поделилась в разделе сторис своего Instagram.

Тина с сыном посещает не только архитектурные памятники, но любуется природой и пейзажами, и даже увидели вулкан.

На всех фото звезда позирует без макияжа, с растрепанными ветром волосами и счастливой улыбкой. Она не так уж часто проводит время с сыном, ведь он живет и учится в Великобритании.

Счастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по ИсландииСчастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по ИсландииСчастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по ИсландииСчастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по ИсландииСчастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по Исландии

Тина Кароль с сыном открыли для себя Исландию (фото: instagram.com/tina_karol)

Также они поучаствовали в необычной забаве, которую сняли на видео - Тина и Веня метали топоры в специальную мишень. К слову, певица оказалась весьма меткой!

Поклонники радуются за любимую артистку и восхищаются ее натуральной красотой.

  • Веня такой уже большой, мамина радость и гордость
  • Смотрю все сторис Тиночки в эти дни! Такая красота, столько радости и вдохновения. Потрясающие они
  • Тина красавица
  • Без макияжа вообще огонь
  • Такие милые

Напомним, ранее томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте в откровенном наряде.

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