Счастливая и без макияжа: Тина Кароль с сыном путешествуют по Исландии
Украинская певица Тина Кароль отправилась в отпуск вместе с 12-летним сыном Вениамином, при этом она выбрала очень необычное место - магическую Исландию. Они путешествуют по стране, любуясь живописными водопадами и гейзерами и наслаждаясь обществом друг друга.
Атмосферными фото и видео с поездки артистка поделилась в разделе сторис своего Instagram.
Тина с сыном посещает не только архитектурные памятники, но любуется природой и пейзажами, и даже увидели вулкан.
На всех фото звезда позирует без макияжа, с растрепанными ветром волосами и счастливой улыбкой. Она не так уж часто проводит время с сыном, ведь он живет и учится в Великобритании.
Тина Кароль с сыном открыли для себя Исландию (фото: instagram.com/tina_karol)
Также они поучаствовали в необычной забаве, которую сняли на видео - Тина и Веня метали топоры в специальную мишень. К слову, певица оказалась весьма меткой!
Поклонники радуются за любимую артистку и восхищаются ее натуральной красотой.
- Веня такой уже большой, мамина радость и гордость
- Смотрю все сторис Тиночки в эти дни! Такая красота, столько радости и вдохновения. Потрясающие они
- Тина красавица
- Без макияжа вообще огонь
- Такие милые
Напомним, ранее томная Тина Кароль свела с ума нескромным декольте в откровенном наряде.