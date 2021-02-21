Счастливая малышка: Санта Димопулос похвасталась первой машиной своей дочери
Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос показала первое авто своей дочери Софии, которой сейчас 1, 5 года. Судя по посту в соцсети Санты, свой шикарный подарок малышка получила на День святого Валентина от папы.
Димопулос запостила снимок в своем Instagram.
На фото София стоит возле личного "Мерседеса", такого же маленького, как и она сама. Авто - мечта каждого ребенка с шариками "Я люблю тебя", кажется, понравилось малышке. Она позирует возле своей первой машины в зеленом костюме и со смешной прической.
"Девочки, пусть ваши мальчики всегда вас балуют", - сделала подпись Димопулос.
Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)
Фолловеры восхитились тем, как сильно папа любит свою малышку.
- У Германа такой же, мы думали за вами заехать на свидание!
- Такими же, только настоящими! Всем по возрасту, Софи отлично сочетается с машинкой
- Вот это папа любит Софушку!
Напомним, Санта Димопулос восхитила красотой на конной прогулке: изысканная наездница.