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Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Новина українською →
Таиланд, Понедельник 10 января 2022 09:57
Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхает в солнечном Таиланде. Пара захватила с собой и старшего общего сына Ивана, чтобы мальчик также мог насладиться путешествием в экзотическую страну.

Ведущие делятся красочными фотоисториями в Instagram и показывают свои отпускные будни.

Так, Катя понежилась на пляже и показала фигуру в черном бикини. Закат в Таиланде впечатлил ведущую и она сделала немало фото и видео этого красивого природного явления. Также не обошлось без селфи с мужем.

"Ще один захід сонця до колекції спогадів, цього разу тайський", - подписала атмосферные кадры Катя. Поклонники оценили завораживающие пейзажи.

  • Вау! Какой кадр, и закат в оптике Супер! Очень гармоничная пара
  • Как красиво
  • Вы невероятные
  • Романтично
  • Вы супер
  • Красота невероятная!

Юрий, в свою очередь, показал увлекательную экскурсию к Пхукет, где вместе с женой фотографировался на фоне сорокапятиметровой мраморной статуи Будды – одной из главных достопримечательностей региона. На одном из кадров Юрий позирует вместе с сыном Иваном.

Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном посетили храм Большого Будды (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий с Катей и сыном с интересом изучали местные достопримечательности и окрестности Храма Большого Будды. Они посетили в храме небольшой музей с фотографиями строительства, а так же посмотрели макет храма в законченном виде. Вокруг его стоят чаши, в каждую из которых нужно положить по монетку на удачу, что с удовольствием и сделали Юрий и Ваня.

Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Счастливая Осадчая в бикини с Горбуновым и сыном восхитила райским отдыхом в Таиланде

Юрий пришел в вострг от храма Большого Будды в Пхукете (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Величне місце!" – коротко и емко подписал фотосессию у Большого Будды шоумен.

А вот друзья и кумовья Кати и Юрия, Потап и Настя Каменских отдыхают в Мексике. К ним в этот раз присоединились Надя Дорофеева и Владимир Дантес, для которых путешествие в загадочный Тулум в новинку.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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