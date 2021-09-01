Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками
В последний день лета, 31 августа звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили вспомнить лучшие его моменты и поделились с поклонниками атмосферными и трогательными кадрами, на которых показали и своих сыновей.
Так, Осадчая опубликовала солнечные снимки из бассейна, на которых запечатлена еще беременной младшим сыночком - напомним, малыш появился на свет 19 августа. Его имя родители пока что не раскрывают.
Теледива позировала, сидя на бортике бассейна в цельном белом купальнике и поднимая рукой брызги. На еще одном фото Катя резвится в воде со старшим сыном от Горбунова Иваном, посылая ему воздушный поцелуй.
Катя Осадчая поделилась яркими летними кадрами (фото: instagram.com/kosadcha)
"Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок , польотів, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала ведущая.
Горбунов тоже порадовал поклонников семейными кадрами - так, он выложил снимок с женой и новорожденным сыночком, которого счастливый папа нежно держит на руках.
Также шоумен показал фото со старшим Иваном и нежный поцелуй с любимой Катей.
Юрий Горбунов растрогал семейными снимками с женой и сыноявьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Літо, дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!" - подписал кадры ведущий.
Подписчики засыпали пару умиленными комментариями.
- Самые лучшие....так держать. Девочку заказываем всей страной Вам
- Сколько трепета любви в глазах Юры и Кати! Здоровья!!!
- Тут живёт Счастье. Такие радужные и светлые
- Счастливая семья .
- Щасливі до безтями!
- Очі у Юри неймовірні! Сама ніжність
- Ви чарівні. Я би вам дала звання - найзакоханішої пари України
- Які ж ви милі!
- Вы такие классные и счастливые,радуюсь за Вас. Здоровья Вам и Вашим малышам
- Неймовірно красиві кадри. Щирі
- Катя, вы здесь совсем на себя не похожа. Такой шарм, такая невероятная
Напомним, ранее Юрий Горбунов разоткровенничался о старшем сыне и отношениях братиков.