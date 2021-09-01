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Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками

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Среда 01 сентября 2021 11:34
Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

В последний день лета, 31 августа звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили вспомнить лучшие его моменты и поделились с поклонниками атмосферными и трогательными кадрами, на которых показали и своих сыновей.

Яркие семейные фото Катя и Юра выложили на своих страничках в Instagram.

Так, Осадчая опубликовала солнечные снимки из бассейна, на которых запечатлена еще беременной младшим сыночком - напомним, малыш появился на свет 19 августа. Его имя родители пока что не раскрывают.

Теледива позировала, сидя на бортике бассейна в цельном белом купальнике и поднимая рукой брызги. На еще одном фото Катя резвится в воде со старшим сыном от Горбунова Иваном, посылая ему воздушный поцелуй.

Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночкамиСчастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками

Катя Осадчая поделилась яркими летними кадрами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок , польотів, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала ведущая.

Горбунов тоже порадовал поклонников семейными кадрами - так, он выложил снимок с женой и новорожденным сыночком, которого счастливый папа нежно держит на руках.

Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками

Также шоумен показал фото со старшим Иваном и нежный поцелуй с любимой Катей.

Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночкамиСчастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками

Юрий Горбунов растрогал семейными снимками с женой и сыноявьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Літо, дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!" - подписал кадры ведущий.

Подписчики засыпали пару умиленными комментариями.

  • Самые лучшие....так держать. Девочку заказываем всей страной Вам
  • Сколько трепета любви в глазах Юры и Кати! Здоровья!!!
  • Тут живёт Счастье. Такие радужные и светлые
  • Счастливая семья .
  • Щасливі до безтями!
  • Очі у Юри неймовірні! Сама ніжність
  • Ви чарівні. Я би вам дала звання - найзакоханішої пари України
  • Які ж ви милі!
  • Вы такие классные и счастливые,радуюсь за Вас. Здоровья Вам и Вашим малышам
  • Неймовірно красиві кадри. Щирі
  • Катя, вы здесь совсем на себя не похожа. Такой шарм, такая невероятная

Напомним, ранее Юрий Горбунов разоткровенничался о старшем сыне и отношениях братиков.

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