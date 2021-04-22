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Счастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним луком

Новина українською → Марса Алам, Египет, Четверг 22 апреля 2021 16:31
Счастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним луком Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала вместе с семьей и друзьями наслаждается отдыхом на египетском курорте Марса Алам, который она очень любит. При этом певица не забывает и о похудении - она все еще приходит в форму после вторых родов. Даже в отпуске звезда посещает спортзал, а также следит за питанием - что не мешает ей прекрасно проводить время и устраивать яркие фотосеты.

В своем Instagram Джамала поделилась яркими фото в стильном платье, а заодно и похвасталась постройневшей фигурой и красивым загаром.

Исполнительница позировала в эффектном мини-платье с длинными рукавами и пышной юбкой оттенка пудровая роза.

Счастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним лукомСчастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним луком

Она принимала красивые позы под пальмами, а также на фоне живописной лестницы.

Артистка уже неплохо загорела и выглядит очень счастливой.

Счастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним лукомСчастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним лукомСчастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним луком

Джамала похвасталась стильным летним образом в Египте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мовчати — це не про нас!
Я — грім, ви — хвиля.
Тримала в собі весь час, та вже відпустила.
Пам’ятаєте? Вже завтра, 23 квітня, світ побачить 5:45!" - анонсировала новую песню Джамала.

В разделе сториз своего аккаунта она также опубликовала несколько кадров в слитном черном купальнике с пикантным вырезом спереди. Стоит отметить, что фигура звезды выглядит заметно постройневшей и подтянутой.

Счастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним лукомСчастливая и загорелая: Джамала восхитила эффектным летним луком

Похудевшая Джамала показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях фолловеры не стали скупиться на комплименты для певицы.

  • Обалденный цвет платья. Ждём премьеру.
  • Як же вам пасує літо
  • Красуня
  • Красивое платье. Джа - красотка
  • Какая же ты потрясающая
  • Очень крутой образ!!!
  • Джа, красоточка моя, шо за платье?
  • Красивый человек красив во всём. Ждём с нетерпением, обожаю вас

Напомним, что ранее Джамала растрогала поклонников фото своего отца с младшим внуком Селимом.

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