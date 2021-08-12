Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы
"Холостяк 9" Никита Добрынин и победительница романтического реалити Даша Квиткова 12 августа отмечают первую годовщину свадьбы. Пара, которая месяц назад стала родителями - первый случай в украинской версии шоу, когда победительница и главный герой остались вместе после проекта и поженились.
В честь важной даты Никита и Даша засыпали сеть свадебными снимками, которые разместили на своих страницах в Instagram.
Напомним, что роскошная церемония состоялась на открытой террасе на берегу Днепра. На ней было много звездных гостей и выступала группа KAZKA.
13 июля этого года у пары родился сын, которого назвали Львом. А перед этим они переехали в собственный дом за городом.
"А сегодня первый официальный год нашей семьи. Вы были свидетелями нашей встречи с первых минут. И спасибо, что до сих пор рядом", - написал Добрынин под серией ярких свадебных фото с любимой.
Никита поделился трогательными фото с дня свадьбы с любимой Дашей (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Квиткова тоже выложила подборку памятных кадров того дня, а еще отметила, что праздник получился двойным.
"Сегодня годовщина нашей свадьбы, а завтра ровно месяц нашему сыну. Living our best life", - прокомментировала девушка.
Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свадебные кадры в честь первой годовщины (фото: instagram.com/kvittkova)
В комментариях Дашу и Никиту засыпали поздравлениями и теплыми пожеланиями.
- Поздравляю. Вы просто чудесная семья, с большим удовольствием за Вами наблюдаю
- Такі гарні
- Невероятно красивые, счастливые!
- Гарні
- Вы супер!! Будьте счастливы!!!
- Найкращі
- Самая красивая свадьба
- Очень красивая пара, семейного благополучия вам
- С годовщиной! Пусть ваша любовь с годами только умножается!!!
- Как же вы прекрасны
- Вы-прекрасны!!! Будьте счастливы всегда
- Казка зі щасливим кінцем
Напомним, ранее экс-"Холостяк" Никита Добрынин раскрыл секреты счастливого брака.