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Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы

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Четверг 12 августа 2021 16:29
Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Никита Добрынин и победительница романтического реалити Даша Квиткова 12 августа отмечают первую годовщину свадьбы. Пара, которая месяц назад стала родителями - первый случай в украинской версии шоу, когда победительница и главный герой остались вместе после проекта и поженились.

В честь важной даты Никита и Даша засыпали сеть свадебными снимками, которые разместили на своих страницах в Instagram.

Напомним, что роскошная церемония состоялась на открытой террасе на берегу Днепра. На ней было много звездных гостей и выступала группа KAZKA.

13 июля этого года у пары родился сын, которого назвали Львом. А перед этим они переехали в собственный дом за городом.

"А сегодня первый официальный год нашей семьи. Вы были свидетелями нашей встречи с первых минут. И спасибо, что до сих пор рядом", - написал Добрынин под серией ярких свадебных фото с любимой.

Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы

Никита поделился трогательными фото с дня свадьбы с любимой Дашей (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Квиткова тоже выложила подборку памятных кадров того дня, а еще отметила, что праздник получился двойным.

"Сегодня годовщина нашей свадьбы, а завтра ровно месяц нашему сыну. Living our best life", - прокомментировала девушка.

Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы

Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбыСчастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свадебные кадры в честь первой годовщины (фото: instagram.com/kvittkova)

В комментариях Дашу и Никиту засыпали поздравлениями и теплыми пожеланиями.

  • Поздравляю. Вы просто чудесная семья, с большим удовольствием за Вами наблюдаю
  • Такі гарні
  • Невероятно красивые, счастливые!
  • Гарні
  • Вы супер!! Будьте счастливы!!!
  • Найкращі
  • Самая красивая свадьба
  • Очень красивая пара, семейного благополучия вам
  • С годовщиной! Пусть ваша любовь с годами только умножается!!!
  • Как же вы прекрасны
  • Вы-прекрасны!!! Будьте счастливы всегда
  • Казка зі щасливим кінцем

Напомним, ранее экс-"Холостяк" Никита Добрынин раскрыл секреты счастливого брака.

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Холостяк Никита Добрынин Даша Квиткова
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