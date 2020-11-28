Счастливы вместе: Осадчая и Горбунов показали душевный вечер вдвоем

Ведущие выбрались на романтический ужин в ресторан

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе на работе и дома. Ведущие стараются нескучно проводить досуг – они играют с сыночком Иваном в подвижные игры, а когда остаются вдвоем – отдаются романтике. Они любят гулять по ночному Киеву и наслаждаться его видами и яркими огнями. Не отказывают ведущие себе и в удовольствии пойти в приятное и уютное заведении, где можно насладиться вкусными блюдами. Соответствующие фото появились в Instagram теледивы.

Катя и Юрий побывали в ресторане восточной кухни и насладились блюдами и напитками, а также устроили семейный фотосет.

Стоит отметить, что ведущие показали черно-белый family look. Катя надела платье в крупную клетку с большими накладными карманами на груди. Юрий выбрал эффектную черную рубашку с белыми геометрическим рисунком.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтический ужин в ресторане (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя показала счастливое селфи в обнимку с мужем. Она выбрала легкий и естественный макияж, распущенные волосы убрала назад. В ушах – аккуратные гвоздики-камушки. На втором фото ведущие запечатлены с бокалами вина за столом с владельцем ресторана.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели вечер в ресторане (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее стала известна реакция Кати Осадчей на поцелуи Юрия Горбунова с Надеждой Мейхер. Стоит отметить, что страсть настигла артистов исключительно на съемочной площадке сериала и то исключительно по сценарию.

Кстати, недавно Юрий Горбунов впервые показал лицо 3-летнего сыночка Ивана.