Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик подхватила коронавирус и более двух недель провела дома на самоизоляции. Артистка делилась с поклонниками новостями о своем самочувствии , а также рассказывала, чем занимается в это время. Сейчас она уже победила болезнь и вернулась к работе и нормальной жизни.

В своем Instagram Лилия поделилась нежным фото с любимым мужем Андреем Диким - парочка едет куда-то в машине и выглядит очень счастливой.

Ведущая нарядно одета и с эффектным макияжем и укладкой. В руках она держит букет цветов - явно подарок от любимого. Супруг мило прижался к Лилии и довольно улыбается.

Судя по всему, парочка устроила себе романтическую вылазку для двоих, ведь артистка долгое время провела "в заточении" дома из-за болезни.

"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поделилась довольная Ребрик.

Лилия Ребрик растрогала нежным фото с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети радуются за Лилию, желают ей хорошо провести время и умиляются трогательному кадру с любимым.