ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 12:33
Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик подхватила коронавирус и более двух недель провела дома на самоизоляции. Артистка делилась с поклонниками новостями о своем самочувствии, а также рассказывала, чем занимается в это время. Сейчас она уже победила болезнь и вернулась к работе и нормальной жизни.

В своем Instagram Лилия поделилась нежным фото с любимым мужем Андреем Диким - парочка едет куда-то в машине и выглядит очень счастливой.

Ведущая нарядно одета и с эффектным макияжем и укладкой. В руках она держит букет цветов - явно подарок от любимого. Супруг мило прижался к Лилии и довольно улыбается.

Судя по всему, парочка устроила себе романтическую вылазку для двоих, ведь артистка долгое время провела "в заточении" дома из-за болезни.

"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поделилась довольная Ребрик.

Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем

Лилия Ребрик растрогала нежным фото с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети радуются за Лилию, желают ей хорошо провести время и умиляются трогательному кадру с любимым.

  • Крута та чудова, мега позитивна, запальна парочка!!! Гідний приклад для наслідування! Захоплююсь вами!!!
  • Какое милое фото, полное нежности!!!
  • Така гарна, позитивна пара. Класні люди, які випромінюють приємність. На вас хочеться бути схожими. Ви неймовірні.
  • Очень красивые
  • Вот это правильно, я тоже люблю спонтанность
  • Вы лучшие!
  • Які ж ви гарні. Щастя вашій родині
  • ви дивовижна, чарівна, прекрасна !
  • Сонячні
  • Огонь в глазах у обоих
  • Після самоізоляції в вас кожен день тепер Свято!!!
  • Які Ви прекрасні!!! Романтична дівчинка, щаслива пара!!!

Напомним, Лилия Ребрик разоткровенничалась о перенесенном коронавирусе и призналась, что это было тяжелое испытание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Ребрик ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Бесплатное лечение от коронавируса в Украине: пациентам напомнили, что входит в пакет услуг
Бесплатное лечение от коронавируса в Украине: пациентам напомнили, что входит в пакет услуг