Такие счастливые! Победившая коронавирус Ребрик умилила романтикой с мужем
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик подхватила коронавирус и более двух недель провела дома на самоизоляции. Артистка делилась с поклонниками новостями о своем самочувствии, а также рассказывала, чем занимается в это время. Сейчас она уже победила болезнь и вернулась к работе и нормальной жизни.
В своем Instagram Лилия поделилась нежным фото с любимым мужем Андреем Диким - парочка едет куда-то в машине и выглядит очень счастливой.
Ведущая нарядно одета и с эффектным макияжем и укладкой. В руках она держит букет цветов - явно подарок от любимого. Супруг мило прижался к Лилии и довольно улыбается.
Судя по всему, парочка устроила себе романтическую вылазку для двоих, ведь артистка долгое время провела "в заточении" дома из-за болезни.
"Які плани на вечір? Наш план - СПОНТАННІСТЬ, який завжди працює, особливо якщо блондинка вирішила, що сьогодні субота", - поделилась довольная Ребрик.
Лилия Ребрик растрогала нежным фото с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети радуются за Лилию, желают ей хорошо провести время и умиляются трогательному кадру с любимым.
- Крута та чудова, мега позитивна, запальна парочка!!! Гідний приклад для наслідування! Захоплююсь вами!!!
- Какое милое фото, полное нежности!!!
- Така гарна, позитивна пара. Класні люди, які випромінюють приємність. На вас хочеться бути схожими. Ви неймовірні.
- Очень красивые
- Вот это правильно, я тоже люблю спонтанность
- Вы лучшие!
- Які ж ви гарні. Щастя вашій родині
- ви дивовижна, чарівна, прекрасна !
- Сонячні
- Огонь в глазах у обоих
- Після самоізоляції в вас кожен день тепер Свято!!!
- Які Ви прекрасні!!! Романтична дівчинка, щаслива пара!!!
Напомним, Лилия Ребрик разоткровенничалась о перенесенном коронавирусе и призналась, что это было тяжелое испытание.