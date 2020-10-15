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Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным "уловом"

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 19:57
Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным "уловом" Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвия Агаркова

Звездная семья отправилась в лес за осенними дарами природы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыночком Иваном не теряют время зря, пока на улице стоит чудесная осенняя погода и последние теплые дни. Звездная семья обожает проводить время на природе и за время карантина буквально изучила всю Киевскую область с ее живописными местами и пейзажами. С приходом осени и сезона "тихой охоты" (сбора грибов) супруги решили сделать запасы на зиму и с пользой провести время в лесу. Так, Катя и Юрий похвастались своими трофеяими и показали семейную вылазку на природу на страницах в Instagram.

Ведущая поделилась солнечными счастливыми кадрами, на которых изображена в расслабленном и удобном трендовом аутфите в модных бежевых оттенках - шерстяном пальто-рубашке, спортивных штанах, белой футболке и кроссовках с массивной подошвой.

Рядом с мамой вышагивал маленький Иван, который не отставал от родителей-гибников, Юрий же остался за кадром.

Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным &quot;уловом&quot;

Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным &quot;уловом&quot;

Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным &quot;уловом&quot;

Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным &quot;уловом&quot;

Катя Осадчая показала семейную вылазку за грибами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Лента социальных сетей разделилась на два лагеря - выборы и грибы, мы присоединились ко вторым, и вам советуем. В лесу прекрасно", - подписала серию солнечных фото на природе ведущая. Поклонники звездной пары искупали активную семью в комплиментах.

  • Вы как всегда стильно выглядите
  • Какие вы красивые, солнечные и счастливые
  • Катя, Вы - красавица!
  • Класс
  • Вот это молодцы! Браво!
  • Красивые! И грибочки, и грибники
  • Какие вы молодцы! Еще и на такое удовольствие находите время

Юрий также решил не отставать от Кати и показал счастливые фото с женой и их лесные трофеи – полную корзину грибов. "Запасы на зиму сделаны!" - подписал он памятные семейные кадры. Совместными усилиями пара собрала почти две корзины грибочков.

Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным &quot;уловом&quot;

Счастливые и солнечные: Осадчая в трендовом аутфите и Горбунов с сыном похвастались лесным &quot;уловом&quot;

Катя и Юрий похвастались своими лесными дарами природы (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее Юрий Горбунов рассказал курьезную историю о ревности Кати Осадчей из-за пикантной сцены в кино с Надеждой Мейхер.

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