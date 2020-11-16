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Счастливые и влюбленные: брат Кейт Миддлтон впервые за долгое время порадовал фото с невестой

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 19:26
Счастливые и влюбленные: брат Кейт Миддлтон впервые за долгое время порадовал фото с невестой Джеймс Миддлтон и его будущая жена (фото: instagram.com/jmidy)
Автор: Lite

Пара порадовала фанатов

Джеймс Миддлтон, который стал в сети не менее популярным, чем его знаменитая сестра, порадовал новым романтичным постом. Вместе со своей возлюбленной и будущей невестой Ализой Тевене он отправился в путешествие по Северо-Шотландскому нагорью. С собой пара прихватила собак, которых просто обожает: ретривер Мейбл, а также спаниели Рафа, Элла, Зулу и Нала практически всюду споровождают влюленных.

Счастливые и влюбленные: брат Кейт Миддлтон впервые за долгое время порадовал фото с невестойСчастливые и влюбленные: брат Кейт Миддлтон впервые за долгое время порадовал фото с невестойДжеймс со своей невестой (фото: instagram.com/jmidy)

На фото, которые Джеймс выложил в сеть, пара делает милое селфи, а рядом примостились и любимцы молодой семьи. Влюбленные, которым пришлось отложить свадьбу, так и светятся счастьем! Позже 33-летний брат британской иконы стиля показал саму Ализу. В простом комфортном образе и без макияжа она выглядит, тем не менее, очень мило и очаровательно. "Воскресные приключения в дикой природе с моими любимыми", - написал он.

Поклонники пары не могли сдержать своих эмоций, засыпав пару приятными словами и комплиментами. Они восхищаются, как гармонично смотрится их семья, а также что они даже чем-то похожи. "Прекрасная пара, вы так подходите друг другу", "У вас есть что-то общее, черты лица, мимика", "Какие же вы милые и трогательные", "Глаз не отвести от вашей пары", - пишут фанаты.

Напомним, ранее мы писали что из себя представляет возлюбленная и будущая жена Джеймса.

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