Счастливые и влюбленные: Ким Кардашьян показала романтичные фото с отдыха с мужем

Звезда подтвердила, что в семье у нее все хорошо

Ким Кардашьян запостила новую серию фото с отдыха в Доминиканской Республике, в которой сделала акцент на трогательных семейных кадрах. Здесь фигурирует как муж 39-летней дивы – 43-летний американский рэпер Канье Уэст, так и старшие дети: 4-летний Сейнт и 7-летняя Норт. Все они собрались за столом и выглядят счастливыми и довольными. Галерею Ким подписала, как ночные свидания. И судя по ее роскошному внешнему виду, на ужин она собиралась тщательно.

Ким Кардашьян с мужем и детьми на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила топ на тонких бретельках с черными и песочными полосами, который оголил ее пышную грудь. К нему она подобрала серьги такого же оттенка. Волосы звезда заплела в тонкие колоски, а макияж сделала едва заметный, чтобы ничто не отвлекало от золотистого загара, который успел покрыть ее тело. Последний штрих – красный маникюр, который придавал луку соблазнительную яркую нотку. Супруг звезды надел свой любимый спортивный костюм: он сидит за столом в худи с капюшоном. При этом Канье смотрит на Ким влюбленными глазами и просто светится от счастья. Так что, судя по всему, череда конфликтов в их семье миновала.

В комментариях фанаты отметили, как замечательно видеть их семью такой счастливой, а также поинтересовались подробностями отдыха в Доминиканской Республике. Не обошлось и без комплиментов Ким, которая кажется подписчикам самой красивой женщиной на планете земля.

Напомним, ранее Ким показала домашний образ в комфортном костюме и просто покорила сеть.