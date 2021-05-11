Счастливые воспоминания: Моника Беллуччи показала редкие фото с Венсаном Касселем

Моника Беллуччи в последнее время увлеклась Instagram. 56-летняя звезда с удовольствием выкладывает в сеть массу соблазнительных фото с горячих съемок. Соответственно число фолловеров итальянской дивы значительно увеличилось - сейчас оно достигло 4 миллионов.

Несколько часов назад Моника решила отметить этот успех, запостив видео из архивных фото.

"Вспоминая!!! Большое спасибо всем моим последователям", - написала звезда под роликом, который состоит из кадров фильмов с ее участием. Примечательно, что первые несколько - с ее экс-мужем Венсаном Касселем. Снимки получились невероятно страстными и полными чувств. Также в видео есть фото и с другими знаменитыми актерами.

Моника Беллуччи отмечает 4 млн фолловеров (видео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"О боже, ты мое вдохновение", "Боже, поздравляю тебя", "Определенно самая крутая актриса", "Восхитительная", "Поздравляю, королева", "Ты действительно удивительная, потрясающая актриса", - пишут ей фанаты.