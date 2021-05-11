Счастливые воспоминания: Моника Беллуччи показала редкие фото с Венсаном Касселем
Моника Беллуччи в последнее время увлеклась Instagram. 56-летняя звезда с удовольствием выкладывает в сеть массу соблазнительных фото с горячих съемок. Соответственно число фолловеров итальянской дивы значительно увеличилось - сейчас оно достигло 4 миллионов.
Несколько часов назад Моника решила отметить этот успех, запостив видео из архивных фото.
"Вспоминая!!! Большое спасибо всем моим последователям", - написала звезда под роликом, который состоит из кадров фильмов с ее участием. Примечательно, что первые несколько - с ее экс-мужем Венсаном Касселем. Снимки получились невероятно страстными и полными чувств. Также в видео есть фото и с другими знаменитыми актерами.
Моника Беллуччи отмечает 4 млн фолловеров (видео: instagram.com/monicabellucciofficiel)
"О боже, ты мое вдохновение", "Боже, поздравляю тебя", "Определенно самая крутая актриса", "Восхитительная", "Поздравляю, королева", "Ты действительно удивительная, потрясающая актриса", - пишут ей фанаты.
Напомним, недавно Монику раскритиковали за чрезмерную ретушь ее фото.
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