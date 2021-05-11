ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Счастливые воспоминания: Моника Беллуччи показала редкие фото с Венсаном Касселем

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 19:20
Счастливые воспоминания: Моника Беллуччи показала редкие фото с Венсаном Касселем Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи в последнее время увлеклась Instagram. 56-летняя звезда с удовольствием выкладывает в сеть массу соблазнительных фото с горячих съемок. Соответственно число фолловеров итальянской дивы значительно увеличилось - сейчас оно достигло 4 миллионов.

Несколько часов назад Моника решила отметить этот успех, запостив видео из архивных фото.

"Вспоминая!!! Большое спасибо всем моим последователям", - написала звезда под роликом, который состоит из кадров фильмов с ее участием. Примечательно, что первые несколько - с ее экс-мужем Венсаном Касселем. Снимки получились невероятно страстными и полными чувств. Также в видео есть фото и с другими знаменитыми актерами.

Моника Беллуччи отмечает 4 млн фолловеров (видео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"О боже, ты мое вдохновение", "Боже, поздравляю тебя", "Определенно самая крутая актриса", "Восхитительная", "Поздравляю, королева", "Ты действительно удивительная, потрясающая актриса", - пишут ей фанаты.

Напомним, недавно Монику раскритиковали за чрезмерную ретушь ее фото.

Также мы писали, что юная дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева делает успешные шаги в модельной карьере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Венсан Кассель Моника Беллуччи
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Степанов рассказал об опасности индийского штамма COVID-19: поражает даже желудок
Степанов рассказал об опасности индийского штамма COVID-19: поражает даже желудок