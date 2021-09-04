Счастливый Горбунов рассекретил имя младшего сына и показал "трех мушкетеров"

Юрий Горбунов счастлив как никогда, ведь он дважды папа прекрасных сыновей. Недавно Катя Осадая родила ведущему второго мальчика, имя котрого пара долго скрывала. К слову, старший сын супругов Ваня с энтузиазмом помогает звездным родителям с младшим братиком и даже проявляет инициативу, чему те не могут нарадоваться. Юрий старается свое свободное время посвящать семье.

Так, шоумен показал субботнюю прогулку с мальчиками в Instagram .

Стильный, одетый по-осеннему Юрий везет на прогулку малыша, а любопытный Иван заглядывает в коляску, проверяя, как там младший братик. "Три мушкетера" – гордо назвал мужской кадр шоумен.

Юрий с сыновьми вышел на осеннюю прогулку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пришли в восторг от созерцания семейной прогулки мужской части семьи Горбунова и Осадчей.

Три Горбунова

Какое милое фото

Как мило! Мамино счастье

Рады за вас. Два сына – большое счастье

Отец-молодец и счастливый папа

Красивые

К слову на одном из кадров, которыми поделился ведущий, можно увидеть лыбчивую катю, которая делает селфи. Она вышла на прогулку совершенно без макияжа, но самой модной стеганной куртке сезона.

Юрий показал семейную прогулку с женой и детьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В Instagram Stories Юрий показал больше кадров солнечного субботнего дня. Так, Катя успела покататься на детском авто с сыночком, а ее супруг занялся хозяйственными вопросами и собрал урожай крупных яблок и груш в саду у дома.

"Иван катает маму, а папа катает Данила", - рассказал о своей счастливой родительской субботе шоумен и рассекретил имя младшего сына.

Юрий выдал имя младшего сына