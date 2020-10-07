Счастливый MONATIK растрогал до слез признанием сыну-имениннику и жене: эксклюзивные семейные фото

Певец и его жена показали редкие кадры с именинником Даней

MONATIK, он же Дмитрий Монатик, редко делится личными фото и неохотно показывает сыновей – Данила и Платона. Он долго скрывал информацию о личной жизни, а потом не демонстрировал лица малышей, зато очень трепетно отзывался о них и любимой жене Ирине – его музе, поддержке и опоре. Теперь же артист все чаще делится подробностями частной жизни и пускает в нее поклонников. Так, у музыканта появился отличный повод дать волю эмоциям – 5-летие старшего сына Данила, первый в жизни малька юбилей.

Гордый и растроганный отец опубликовал в Instagram серию эксклюзивных фото с именинником из семейного архива. Одно из них – кадр из роддома, на котором Ирина держит на руках наворожденного сына, а Дмитрий не может сдержать слез счастья.

Дмитрий показал уникальные кадры со старшим сыном (фото: instagram.com/monatik_official)

"Однажды на мой вопрос тебе 4-летнему: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?", ты дал ответ, который движет мной по сегодняшний день и будет это совершать в моем сознании, пока я есть на земле. Ты ответил: "папой"... Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе, каждый раз, когда душа на части рвется, и мир пытается сбить с ног. Когда серым-серо, вранье и, кажется, проблема переходит в статус "глобальной", я вспоминаю твои слова, такого маленького, но уже с такими умными глазами, вопросами и ответами, и все проблемы становятся просто пеной от волн такого красивого океана, имя которому жизнь..." – поэтично описал свои эмоции певец.

Дмитрий поделился эксклюзивным фото из роддома (фото: instagram.com/monatik_official)

Музыкант отметил, что появление на свет сына перевернуло его жизнь, наполнило новыми яркими красками и оттенками.

"Я понял, что такое повзрослеть, но одновременно напомнил себе, как важно не забыть себя ребенком. Я так тебе благодарен! Я так люблю вас с братом!" - сделал искреннее признание певец. Он также оставил теплые слова в адрес жены Ирины: "Как же я тебе благодарен за эти чудеса". "Безграничная любовь", - отреагировала на пост мужа она.

Он оставил для мальчика напутственные слова и пожелания в надежде, что тот сможет прочесть послание отца, когда вырастет.

"Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскролишь до этого поста! Поэтому я пишу это и здесь, чтобы ты почитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый-самый честный! Я горжусь тобой, как СЫНОМ, горжусь тобой, как старшим БРАТОМ, горжусь тобой, как ДРУГОМ. Всегда будь достойным! С первым юбилеем Тебя, наш старшенький Даня", - обратился он к имениннику.

Ирина Монатик растрогала счастливыми фото отца и сына (фото: instagram.com/irinamonatik)

Жена певица также опубликовала серию эксклюзивных кадров с сыном и даже показала праздничный торт в виде мультипликационного персонажа – робота WALL-E в честь 5-летия именинника.

Ирина Монатик показала, как празднует день рождения старший сын Даня (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Этот день и эти слезы счастья, любимого мужа, лучшего папы на Земле, я запомню на всю жизнь. Мы даже не представляли насколько сильно меняется жизнь, в лучшую сторону, с появления ребенка, еще и такого чудесного мальчика. Данечка, ты действительно самый лучший старший Брат, о котором все мечтают. Спасибо огромное, что выбрал нас с папой своими родителями. Любим Вас с Платошей неописуемо сильно Вы - Наш смысл жизни, наше Все. Первый юбилей. 5 лет!" - подписала кадры взволнованная счастливая мама юбиляра.

Под постами гордых родителей отметились их звездные друзья, которые также поздравили именинника.

"Сильно поздравляем!" - написал Владимир Дантес. "Это такое счастье, дай Бог здоровья и всех благ", - обратилась к родителям мальчика Илона Гвоздева. "Дима, какие слова! В душу! Поздравляю вас с Иришей", - отреагировала Маша Ефросинина. "Ох, Дима! Пробрал до слез! Пусть растет на радость!" - написала Нателла Крапивина.

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В сентябре Дмитрий с женой Ириной отдохнули в Турции, а компанию им составили друзья, среди которых оказались Надя Дорофеева и Владимир Дантес.