Счастливый папочка: Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой

Известный испанский певец Энрике Иглесиас в последнее время зачастил с трогательными семейными постами . Герой подростковых грез доказывает, что он умеет быть образцовым отцом.

На жизнерадостном снимке Энрике купается в бассейне с трехлетними двойняшками Николасом и Люси. Певец корчит забавные рожицы, держа малышей. Люси в огромных очках явно разделяет настроение отца, а вот Николас почему-то не в восторге, что его фотографируют. Тем не менее, снимок получился милым и веселым. И поклонники просто засыпали счастливого отца умиленными комментариями.

Энрике Иглесиас со старшими детьми (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Напомним, со своей возлюбленной - российской теннисисткой Анной Курниковой - певец познакомился в 2002 году. Спортсменка участвовала в съемках клипа на песню Escape, и после завершения творческого процесса пара просто не могла расстаться. Правда, остается неизвестным факт, скрепили ли влюбленные свой союз официально. Они научились виртуозно скрывать личную жизнь от посторонних.