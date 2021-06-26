"Сделала из себя черт-те что": Никитюк осадила критиков в сети признаниями о переменах
Леся Никитюк находится под пристальным вниманием миллионной аудитории своего фотоблога и верных подписчиков в сети – за ее жизнью с интересом следят поклонники, которые любят ведущую за фирменный юмор и открытость. Правда, недавно Леди Ле ощутила и обратную сторону славы – ее страничку в соцсети взломали, но хакер так и не нашел компромат!
В этот раз Леся решила затронуть тему перемен в себе. Ведь она стала часто читать и слышать, что изменилась и стала другой. Об этом звезда написала пост в Instagram.
Леди Ле позировала в трендовом костюме свободного кроя изумрудного оттенка с большой декоративой розой на лацкане. В комментариях к посту поклонники даже сравнили Лесю с лесной Мавкой.
"Люди кажуть, що я вже не та…. "От колись була Леся, а зараз зробила з себе чорті шо!" Ви теж так вважаєте? Мені здається, людям властиво змінюватись і бажано на краще.
Конкретно в мене змінилось от що:
- стало трошки більше грошей (на телефоні)
- трошки менше целюліта ( цього літа)
- і трошки більше квадратних метрів", – перечислила Леди Ле.
Леся Никитюк дала отпор критикам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леди Ле заверили ее, что перемены к лучшему – это всегда только плюс, а на мнение злопыхателей не стоит обращать внимание – всем не угодишь. Нашлис, правда, и те, кто посчитал, что Леся "зазвездилась" и "стала многи кривлятся", но такие были в меньшинстве.
- Ты идеальная, и то, что ты меняешься - это нормально, это классно, потому что становишься еще лучше, ты в сердце навсегда у миллионов
- Какая была, такая и осталась
- Красотка
- Ты умничка
- Одна из лучших
- Изменения заметны только в лучшую сторону, действительно, людям важно меняться к лучшему. А то, что это может кому-то не нравиться, то только их.
- Я вижу все тоже светлую девушку и очень доброго человека
- У нас такие люди, никогда никому не угодишь ... не обращай внимание
Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила парад эффектных образов и поразила "сюрпризом" в платье невесты.