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"Сделала из себя черт-те что": Никитюк осадила критиков в сети признаниями о переменах

Новина українською →
Суббота 26 июня 2021 16:17
"Сделала из себя черт-те что": Никитюк осадила критиков в сети признаниями о переменах Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк находится под пристальным вниманием миллионной аудитории своего фотоблога и верных подписчиков в сети – за ее жизнью с интересом следят поклонники, которые любят ведущую за фирменный юмор и открытость. Правда, недавно Леди Ле ощутила и обратную сторону славы – ее страничку в соцсети взломали, но хакер так и не нашел компромат!

В этот раз Леся решила затронуть тему перемен в себе. Ведь она стала часто читать и слышать, что изменилась и стала другой. Об этом звезда написала пост в Instagram.

Леди Ле позировала в трендовом костюме свободного кроя изумрудного оттенка с большой декоративой розой на лацкане. В комментариях к посту поклонники даже сравнили Лесю с лесной Мавкой.

"Люди кажуть, що я вже не та…. "От колись була Леся, а зараз зробила з себе чорті шо!" Ви теж так вважаєте? Мені здається, людям властиво змінюватись і бажано на краще.
Конкретно в мене змінилось от що:

  • стало трошки більше грошей (на телефоні)
  • трошки менше целюліта ( цього літа)
  • і трошки більше квадратних метрів", – перечислила Леди Ле.

&quot;Сделала из себя черт-те что&quot;: Никитюк осадила критиков в сети признаниями о переменах

&quot;Сделала из себя черт-те что&quot;: Никитюк осадила критиков в сети признаниями о переменах

Леся Никитюк дала отпор критикам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леди Ле заверили ее, что перемены к лучшему – это всегда только плюс, а на мнение злопыхателей не стоит обращать внимание – всем не угодишь. Нашлис, правда, и те, кто посчитал, что Леся "зазвездилась" и "стала многи кривлятся", но такие были в меньшинстве.

  • Ты идеальная, и то, что ты меняешься - это нормально, это классно, потому что становишься еще лучше, ты в сердце навсегда у миллионов
  • Какая была, такая и осталась
  • Красотка
  • Ты умничка
  • Одна из лучших
  • Изменения заметны только в лучшую сторону, действительно, людям важно меняться к лучшему. А то, что это может кому-то не нравиться, то только их.
  • Я вижу все тоже светлую девушку и очень доброго человека
  • У нас такие люди, никогда никому не угодишь ... не обращай внимание

Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила парад эффектных образов и поразила "сюрпризом" в платье невесты.

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Леся Никитюк
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