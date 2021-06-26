"Сделала из себя черт-те что": Никитюк осадила критиков в сети признаниями о переменах

Леся Никитюк находится под пристальным вниманием миллионной аудитории своего фотоблога и верных подписчиков в сети – за ее жизнью с интересом следят поклонники, которые любят ведущую за фирменный юмор и открытость. Правда, недавно Леди Ле ощутила и обратную сторону славы – ее страничку в соцсети взломали , но хакер так и не нашел компромат!

В этот раз Леся решила затронуть тему перемен в себе. Ведь она стала часто читать и слышать, что изменилась и стала другой. Об этом звезда написала пост в Instagram .

Леди Ле позировала в трендовом костюме свободного кроя изумрудного оттенка с большой декоративой розой на лацкане. В комментариях к посту поклонники даже сравнили Лесю с лесной Мавкой.

"Люди кажуть, що я вже не та…. "От колись була Леся, а зараз зробила з себе чорті шо!" Ви теж так вважаєте? Мені здається, людям властиво змінюватись і бажано на краще.

Конкретно в мене змінилось от що:

стало трошки більше грошей (на телефоні)

трошки менше целюліта ( цього літа)

і трошки більше квадратних метрів", – перечислила Леди Ле.

Леся Никитюк дала отпор критикам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леди Ле заверили ее, что перемены к лучшему – это всегда только плюс, а на мнение злопыхателей не стоит обращать внимание – всем не угодишь. Нашлис, правда, и те, кто посчитал, что Леся "зазвездилась" и "стала многи кривлятся", но такие были в меньшинстве.