Сделаны с любовью: Слава Каминская показала семейную идиллию глазами экс-мужа

Украинская певица, бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская покорила сеть яркими осенними снимками со своими сыном и дочкой, при этом кадры были сделаны ее бывшим мужем Эдгаром Каминским.

Атмосферную семейную идиллию артистка показала у себя в Instagram.

Фото были сделаны в ботаническом саду в Киеве. 37-летняя Каминская позирует в зеленом спортивном костюме и пальто в черно-зеленую клетку.

Ее 5-летняя дочь Лаура была одета в желтый костюм и черную жилетку и мило прижималась к маме. Был на прогулке и сын певицы Леон.

Слава Каминская покорила осенними кадрами с прогулки с детьми и бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)

Яркими и колоритными снимками Славу порадовал бывший супруг, который часто проводит с ними время.

"Воскресенье, photo by @edgar_kaminskyi", - подписала фото звезда.

Фолловеры в очередной раз восхитились отношениями бывших супругов и оставили им много приятных слов в комментариях.