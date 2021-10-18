Сделаны с любовью: Слава Каминская показала семейную идиллию глазами экс-мужа
Украинская певица, бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская покорила сеть яркими осенними снимками со своими сыном и дочкой, при этом кадры были сделаны ее бывшим мужем Эдгаром Каминским.
Атмосферную семейную идиллию артистка показала у себя в Instagram.
Фото были сделаны в ботаническом саду в Киеве. 37-летняя Каминская позирует в зеленом спортивном костюме и пальто в черно-зеленую клетку.
Ее 5-летняя дочь Лаура была одета в желтый костюм и черную жилетку и мило прижималась к маме. Был на прогулке и сын певицы Леон.
Слава Каминская покорила осенними кадрами с прогулки с детьми и бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)
Яркими и колоритными снимками Славу порадовал бывший супруг, который часто проводит с ними время.
"Воскресенье, photo by @edgar_kaminskyi", - подписала фото звезда.
Фолловеры в очередной раз восхитились отношениями бывших супругов и оставили им много приятных слов в комментариях.
- Такие классные
- С такой любовью эти фото сделаны... Когда действия действительно говорят больше, чем слова
- Какие же красивые его глазами!
- Такие дети красивые получаются только в любви!!! Вы большие молодцы за то, что полюбили друг друга!
- Как красиво вас видит Эдгар! Пофиг, что бывший, но с благодарностью за таких деток!
- Фото какие, а фотограф какой молодец
- Нереальная крутая семья
- Невероятно красивые и милашные фото
- Прекрасная семья
Ранее мы писали, что Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим мужем.