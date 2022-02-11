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"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue

Новина українською →
США, Пятница 11 февраля 2022 08:36
"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue Ким Кардашьян в фотосессии Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian/)
Автор: Сергей Кулик

41-летняя звезда реалити-шоу приняла участие в фотосессии вместе с четырьмя детьми и дала интервью. В нем Ким Кардашьяна рассказала о причинах развода с Канье Уэстом, жизнь после него и своих желаниях.

Ответы знаменитости публикует Vogue.

Кардашьян призналась, что за последние несколько лет у нее изменились жизненные приоритеты, поэтому она начала больше заботиться о собственном комфорте, а жизнь с супругом єто не предусматривала.

"Так долго я делала то, что делало других людей счастливыми. За последние два года я решила, сделать счастливой себя. И даже если это вызвало изменения и стало причиной моего развода, я думаю, важно быть честным с самим собой в отношении того, что действительно делает вас счастливым. Я выбрала себя.", - пояснила она.

"Я собираюсь хорошо питаться. Я собираюсь заниматься спортом. Я собираюсь получать больше удовольствия, проводить больше времени со своими детьми и людьми, которые делают меня счастливой. Я также собираюсь отложить свой телефон подальше", - делится Ким своими планами на будущее.

Ким рассказала, что понимает как травмирует детей их расставание с Уэстом. Однако несмотря на последние разногласия, звезда уверена, что у нее получится выстроить здоровые отношения с супругом ради совместного воспитания детей.

"Твой бывший может причинять тебе боль, ты можешь злиться на него, но перед детьми я всегда буду говорить: "Ваш папа лучший". Всегда будьте главной поддержкой для второго родителя, не смотря ни на что", - сообщила телезвезда.

Канье достаточно быстро отреагировал на интервью, выложив фотографии детей у себя в Instagram.

""Господи, воссоедини нашу семью обратно", - подписал свой пост рэпер.

Ранее мы писали, что Канье Уэст устроил вечеринку и пригласил двойника Ким Кардашьян.

Также мы упоминали о том, что Канье Уэст удалил из Instagram все посты с Ким Кардашьян и детьми, обвинив ее в клевете

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Канье Уэст Ким Кардашьян
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