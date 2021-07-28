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Не сдерживая чувств: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на романтическом свидании в Италии

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Италия, Среда 28 июля 2021 22:18
Не сдерживая чувств: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на романтическом свидании в Италии Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: RBC.UA

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал поводом для многих слухов. В том числе - что он фейковый и придуман для пиара. Эту информацию подтвердила на днях и астролог.

Тем не менее, фото, сделанные папарацци, доказывают обратное.

Влюбленные, которые недавно опять начали отношения после почти 20-летнего перерыва, отправились в Италию. Пара решила по полной насладиться отпуском, пройдясь по туристическим маршрутам. А также отдалась своим вновь нахлынувшим чувствам.

Не сдерживая чувств: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на романтическом свидании в ИталииНе сдерживая чувств: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на романтическом свидании в ИталииНе сдерживая чувств: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на романтическом свидании в ИталииДженнифер Лопес и Бен Аффлек в Италии (фото: скрин instagram.com/bendos_everyday)

На снимках отлично видно, как Аффлек во время прогулки не выпускает руку Лопес, а также держит ее за столиком кафе. Дженнифер и Бен выглядят вместе счастливыми и беззаботными, никакого наряжения на фото не видно.

Лопес для прогулки выбрала льняной костюм: широкие шорты, а также топ с длинными рукавами и бахромой по краю. Дополнили их стильная соломенная шляпка, объемная плетеная сумка от Valentino, босоножки на шпильках и очки-авиаторы.

Бен надел светло-коричневые брюки, темно-синее поло и белые кеды. Актер также прихватил с собой солнцезащитные очки. Фото стильной парочки уже облетели всю сеть, собрав массу восторгов.

Ранее мы писали, как отметила свой 52-й день рождения Дженнифер Лопес.

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