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Может себе позволить: похудевшая Адель показала точеную фигуру в ультрамодном наряде

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 17:17
Может себе позволить: похудевшая Адель показала точеную фигуру в ультрамодном наряде Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: Lite

Звезда предпочитает деним

Британская певица Адель за последние пару лет наделала много шума в сети. Сначала она ошеломила фанатов новостью о разводе с мужем Саймоном Конекки. Разрыв дался 32-летней знаменитости крайне нелегко, певица даже перестала записывать новые треки. Однако с течением времени жизнь пришла в привычное русло. Адель занялась карьерой, а заодно и своим внешним видом. За относительно короткий срок пышнотелая знаменитость превратилась в девушку с точеной фигурой. В первое время звезду просто не узнавали, ведь в целом она сбросила около 45 килограммов.

Может себе позволить: похудевшая Адель показала точеную фигуру в ультрамодном нарядеНовый образ Адель (фото: instagram.com/adele)

Также в скором времени Адель порадует фанатов возвращением в шоу-бизнес. Она готовит настоящий сюрприз, выступив в роли телеведущей. До запуска шоу остались считанные дни, и певица все время посвящает этому проекту. Но и на блог она также находит время, хоть изредка радуя поклонников обновлениями.

В это раз звезда показала фото, где она позирует за столиком кафе, занятая работой. Одета Адель в стильный и уютный аутфит из денима. Объемная джинсовая куртка мешковатого фасона практически полностью скрывает тело знаменитости. Тем не менее, такой наряд могут позволить себе далеко не все, ведь именно на стройных девушках он смотрится максимально эффектно. Завершают образ ботильоны на шпильке, а также крупные золотые серьги и черная защитная маска. Волосы Адель собрала в низкий пучок. Выглядит звезда просто и стильно, за что получила массу комплиментов от преданных фанатов.

Напомним, ранее мы писали, что сердце Адель, по слухам, больше не свободно.

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