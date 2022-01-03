Седокову заподозрили в беременности, она высказалась о нарушенном обещании и его последствиях

Анна Седокова недавно обеспокоила поклонников намеком на перемены в жизни и проблемы, которые выбили певицу из колеи, но она стойко держалась. Фаны испугались, что личная жизнь певицы дала трещину, но артистка разубедила их горячими фото с мужем Янисом Тиммой.

Теперь же Анна заинтриговала видео в откровенном платье. После публикации ролика в Instagram ее заподозрили в беременности!

На видео Седокова плавно двигается у красного спорткара. На ней - черное блестящее платье-миди с вырезами по бокам. Внимательные подписчики увидели изменения в фигуре Анны. Они заметили аккуратный животик и решили, что певица в четвертый раз беременна!

Пупсик наверно будет

Ну и пузик

В этом платье у Вас нет талии... не Ваш фасон…

Она беременна. Вы о чем?

Аня, ну скажите нам уже, пожалуйста, это так ткань легла или животик?

Беременулька

Пузик

По ходу, беременна

Поздравляю с малышом

Муж Седоковой также опубликовал в Instagram фото с женой, сделанное в США, куда прилетела семья на зимние каникулы. На снимке не видно фигуры певицы, поэтому утверждать, что Анна в положении пока рано.

"Давайте мечтать масштабно 2022. Полетели!" - оставил подпись на английском языке супруг певицы.

Анна Седокова с мужем прилетели в США на каникулы (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна также изложила историю новогоднего противостояния и похвасталась небольшим достижением, которое помог осуществить любимый.

Она сопроводила текст фото с сыном Гектором из аэропорта и несколькими видео. В кадре Анна запечатлена в розовом комплекте объемной фактуры – облегающая юбка с высокой талией и топ.



"Дело было так: мы решили 31 декабря провести (нет не в бане) а... в самолете.

Вылетать нужно было в 7 утра и лететь 12 часов. Нарушить данные себе же обещания никогда не летать днем с детьми на такие дальние расстояния, меня заставил муж", - рассказала она.



Янис разработал план, согласно которому Гектор не спит всю ночь, но потом весь день в самолете спит и перестраивается сразу на время в Майами.



"И план сработал. В самолете мы спали все. И так хорошо, что я даже проспала свой рабочий телефон. Но мы забыли, что нам еще предстояла новогодняя ночь. Итак, в 10 вечера мы были просто никакущие", - рассказала о побочном эффекте затеи Седокова.

Взбодриться Анне и ее сонной семье помог Дмитрий Монатик, который как раз гастролирует по США и давал один из своих концертов.