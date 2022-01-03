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Седокову заподозрили в беременности, она высказалась о нарушенном обещании и его последствиях

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Понедельник 03 января 2022 15:50
Седокову заподозрили в беременности, она высказалась о нарушенном обещании и его последствиях Анна Седокова с мужем (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Седокова недавно обеспокоила поклонников намеком на перемены в жизни и проблемы, которые выбили певицу из колеи, но она стойко держалась. Фаны испугались, что личная жизнь певицы дала трещину, но артистка разубедила их горячими фото с мужем Янисом Тиммой.

Теперь же Анна заинтриговала видео в откровенном платье. После публикации ролика в Instagram ее заподозрили в беременности!

На видео Седокова плавно двигается у красного спорткара. На ней - черное блестящее платье-миди с вырезами по бокам. Внимательные подписчики увидели изменения в фигуре Анны. Они заметили аккуратный животик и решили, что певица в четвертый раз беременна!

  • Пупсик наверно будет
  • Ну и пузик
  • В этом платье у Вас нет талии... не Ваш фасон…
  • Она беременна. Вы о чем?
  • Аня, ну скажите нам уже, пожалуйста, это так ткань легла или животик?
  • Беременулька
  • Пузик
  • По ходу, беременна
  • Поздравляю с малышом

Муж Седоковой также опубликовал в Instagram фото с женой, сделанное в США, куда прилетела семья на зимние каникулы. На снимке не видно фигуры певицы, поэтому утверждать, что Анна в положении пока рано.

"Давайте мечтать масштабно 2022. Полетели!" - оставил подпись на английском языке супруг певицы.

Седокову заподозрили в беременности, она высказалась о нарушенном обещании и его последствиях

Анна Седокова с мужем прилетели в США на каникулы (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна также изложила историю новогоднего противостояния и похвасталась небольшим достижением, которое помог осуществить любимый.

Она сопроводила текст фото с сыном Гектором из аэропорта и несколькими видео. В кадре Анна запечатлена в розовом комплекте объемной фактуры – облегающая юбка с высокой талией и топ.

"Дело было так: мы решили 31 декабря провести (нет не в бане) а... в самолете.
Вылетать нужно было в 7 утра и лететь 12 часов. Нарушить данные себе же обещания никогда не летать днем с детьми на такие дальние расстояния, меня заставил муж", - рассказала она.


Янис разработал план, согласно которому Гектор не спит всю ночь, но потом весь день в самолете спит и перестраивается сразу на время в Майами.

"И план сработал. В самолете мы спали все. И так хорошо, что я даже проспала свой рабочий телефон. Но мы забыли, что нам еще предстояла новогодняя ночь. Итак, в 10 вечера мы были просто никакущие", - рассказала о побочном эффекте затеи Седокова.

Взбодриться Анне и ее сонной семье помог Дмитрий Монатик, который как раз гастролирует по США и давал один из своих концертов.

Напомним, что ранее Анна Седокова жаловалась на поведение младшего ребенка.

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Анна Седокова
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