Седокову заподозрили в беременности, она высказалась о нарушенном обещании и его последствиях
Анна Седокова недавно обеспокоила поклонников намеком на перемены в жизни и проблемы, которые выбили певицу из колеи, но она стойко держалась. Фаны испугались, что личная жизнь певицы дала трещину, но артистка разубедила их горячими фото с мужем Янисом Тиммой.
Теперь же Анна заинтриговала видео в откровенном платье. После публикации ролика в Instagram ее заподозрили в беременности!
На видео Седокова плавно двигается у красного спорткара. На ней - черное блестящее платье-миди с вырезами по бокам. Внимательные подписчики увидели изменения в фигуре Анны. Они заметили аккуратный животик и решили, что певица в четвертый раз беременна!
- Пупсик наверно будет
- Ну и пузик
- В этом платье у Вас нет талии... не Ваш фасон…
- Она беременна. Вы о чем?
- Аня, ну скажите нам уже, пожалуйста, это так ткань легла или животик?
- Беременулька
- Пузик
- По ходу, беременна
- Поздравляю с малышом
Муж Седоковой также опубликовал в Instagram фото с женой, сделанное в США, куда прилетела семья на зимние каникулы. На снимке не видно фигуры певицы, поэтому утверждать, что Анна в положении пока рано.
"Давайте мечтать масштабно 2022. Полетели!" - оставил подпись на английском языке супруг певицы.
Анна Седокова с мужем прилетели в США на каникулы (фото: instagram.com/annasedokova)
Анна также изложила историю новогоднего противостояния и похвасталась небольшим достижением, которое помог осуществить любимый.
Она сопроводила текст фото с сыном Гектором из аэропорта и несколькими видео. В кадре Анна запечатлена в розовом комплекте объемной фактуры – облегающая юбка с высокой талией и топ.
"Дело было так: мы решили 31 декабря провести (нет не в бане) а... в самолете.
Вылетать нужно было в 7 утра и лететь 12 часов. Нарушить данные себе же обещания никогда не летать днем с детьми на такие дальние расстояния, меня заставил муж", - рассказала она.
Янис разработал план, согласно которому Гектор не спит всю ночь, но потом весь день в самолете спит и перестраивается сразу на время в Майами.
"И план сработал. В самолете мы спали все. И так хорошо, что я даже проспала свой рабочий телефон. Но мы забыли, что нам еще предстояла новогодняя ночь. Итак, в 10 вечера мы были просто никакущие", - рассказала о побочном эффекте затеи Седокова.
Взбодриться Анне и ее сонной семье помог Дмитрий Монатик, который как раз гастролирует по США и давал один из своих концертов.
Напомним, что ранее Анна Седокова жаловалась на поведение младшего ребенка.