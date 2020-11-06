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Секреты перестают быть секретами: "холостячка" Мишина заинтриговала заявлением и малоизвестным фактом о себе

Новина українською → Пятница 06 ноября 2020 13:37
Секреты перестают быть секретами: "холостячка" Мишина заинтриговала заявлением и малоизвестным фактом о себе Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвия Агаркова

Актриса рассказала то, о чем мало кто знает

Холостячка Ксения Мишина пришла на проект искать свою любовь и вторую половинку. Вокруг персоны актрисы уже кипят нешуточные страсти, а претенденты на ее руку и сердце не гнушаются ничем. Так, один из участников реалити украл красавицу из-под носа у конкурента. Но чтобы впечатлить эффектную и требовательную звезду нужно очень постарться. Так, накануне выхода в эфир на канале СТБ третьеого эпизода, Ксения решила поделиться небольшим анонсом и заинтриговать поклонников.

Она опубликовала в Instagram фото в элегатном и соблазнительном бедевом платье-футляре с открытыми плечами, макияж – естественный и подчеркивающий естественную красоту Ксении.

Секреты перестают быть секретами: &quot;холостячка&quot; Мишина заинтриговала заявлением и малоизвестным фактом о себе

Ксения Мишина рассказала об интригах на проекте (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Вот и еще одна неделя пролетела. В "Холостячке" разгораются новые страсти, ваши ставки меняются, секреты перестают быть секретами и никто не знает, что ждет нас впереди. Сегодня новая серия, новый вызов для каждого участника и для меня тоже. И все же, я надеюсь, вы, как и я верите в то, что, в конце концов, восторжествует любовь!" - обратилась к поклонникам она.

Также холостячка решила поделиться малоизвестным фактом о себе – она оказалась заядлой автомобилисткой:

"Я являюсь фанатом вождения. Недавно я приобрела автомобиль, о котором давно мечтала и теперь его жду. Я обожаю водить машину и вожу уже много лет". Пока актриса взяла машину в прокат.

Секреты перестают быть секретами: &quot;холостячка&quot; Мишина заинтриговала заявлением и малоизвестным фактом о себе

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала, чем ее порадовал один из участников Холостячки.

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