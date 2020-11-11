Секс был, но это не измена: участник "Танцев со звездами" прокомментировал роман с Олей Цыбульской

Участник "Танцев со звездами" Александр Прохоров и певица Оля Цыбульская признались в бурном и страстном романе, который случился шесть лет назад

Участник прошлого сезона "Танцев со звездами" Александр Прохоров прокомментировал свой роман с Олей Цыбульской. По словам танцовщика, интим у них был, но назвать это изменой сложно. Ведь тогда у Оли был перерыв в отношениях с ее будущим мужем.

Прохоров написал в своем Instagram, что да, секс у них с Олей был, но это не измена.

Напомним, что в последнем интервью программе "Зірковий шлях" артистка призналась, что ее отношения с будущим мужем Александром прошли испытания. Когда певица переехала в Киев из Ровенской области строить карьеру, ее любимый остался дома. Отношения на расстоянии дали трещину.

Тогда в жизни Оли появился Александ Прохоров. Она набирала танцоров для балета, и на кастинг пришел высокий красавчик Александр, но тогда его не взяли из-за роста.

"Он самец такой. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, воспитанный, интеллигентный", - вспоминает Оля.

Александр Прохоров и Оля Цыбульская (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Все произошло еще через год во время гастролей в Харькове. Тогда Александр пришел на замену парню из балета Оли, который заболел. После выступления они прогулялись по городу, а на утро проснулись вместе.

Певица начала встречаться с танцовщиком, но экс-возлюбленному удалось вернуть ее. Теперь Цыбульская признается, что счастлива в браке, и муж об отношениях с Прохоровым знает.

Прохоров написал, что не жалеет о том, что произошло. И теперь они с Олей хорошие друзья.

"Дабы предотвратить сейчас хейт в ее сторону скажу, что ты @cybulskaya красивая, эффектная и перед тобой невозможно устоять. И на момент того, как мы встречались - она была не в отношениях со своим будущем мужем. Спасибо, Оля, за "самца", - написал Прохоров.

Цыбульская также опровергла информацию об измене, подтвердив, что тогда все случилось во время паузы в отношениях с будущим супругом.

Напомним, что в прошлом сезоне "Танцев со звездами" Александр Прохоров в паре с гимнасткой Анной Ризатдиновой заняли второе место. Им тогда приписывали роман, но теперь у Ризатдиновой начались отношения с участником нынешних "Танцев" "Холостяком" и футболистом Сергеем Мельником.