ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Секс-скандал вокруг Мистера Бига: как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по "Сексу в большом городе"

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 10:37
Секс-скандал вокруг Мистера Бига: как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по "Сексу в большом городе" Крис Норт и Тара Уилсон (фото: Getty Image)
Автор: RBC.UA

После премьеры продолжения "Секса в большом городе" – "И просто так" – на Криса Нота обрушилась череда скандалов. Сразу три женщины решили вынести на всеобщее обсуждение насилие со стороны Мистера Бига, которое им пришлось пережить.

Крис Нот сразу же отреагировал на заявления, отметив, что связи были по взаимному соглашению.

"Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад – "нет" всегда означает "нет", это та грань, которую я не переступал", – сказал он.

А вот жена актера – Тара Уилсон хранила молчание. Теперь же журналистам The Sun удалось выяснить, как отреагировала женщина на обвинения в сторону мужа. И судя по всему, публичной поддержки ждать не приходится. Как утверждает инсайдер, Тара очень подавлена.

Секс-скандал вокруг Мистера Бига: как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по &quot;Сексу в большом городе&quot;

Крис Норт с женой (фото: Getty Image)

"Его жена даже не догадывалась о том, что у него на протяжении длительного времени были романы на стороне", – говорит он. – Она в Лос-Анджелесе и очень расстроена... Она не очень хорошо себя чувствует. Они планировали провести Рождество вместе, но сейчас это неизвестно".

Дело в том, что отношения Тары и Криса начались в 2004 году. В то время, когда у Криса была связь с одной из предполагаемых жертв.

Секс-скандал вокруг Мистера Бига: как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по &quot;Сексу в большом городе&quot;

Коллеги выразили свое отношение к происходящему (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Также на днях на события отреагировали коллеги Криса Нота по сериалу "Секс в большом городе": Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они опубликовали общее заявление:

"Мы шокированы и глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые смогли поделиться этим сложным и болезненным опытом. Это было сложно сделать, и мы благодарим их за смелость".

Также читайте, кто действительно виноват в смерти Мистера Бига, по мнению кардиолога.

Читайте LITE в Google News
Секс в большом городе Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз
Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз