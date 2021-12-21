Секс-скандал вокруг Мистера Бига: как отреагировали жена Криса Нота и коллеги по "Сексу в большом городе"

После премьеры продолжения "Секса в большом городе" – "И просто так" – на Криса Нота обрушилась череда скандалов. Сразу три женщины решили вынести на всеобщее обсуждение насилие со стороны Мистера Бига, которое им пришлось пережить.

Крис Нот сразу же отреагировал на заявления, отметив, что связи были по взаимному соглашению.

"Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад – "нет" всегда означает "нет", это та грань, которую я не переступал", – сказал он.

А вот жена актера – Тара Уилсон хранила молчание. Теперь же журналистам The Sun удалось выяснить, как отреагировала женщина на обвинения в сторону мужа. И судя по всему, публичной поддержки ждать не приходится. Как утверждает инсайдер, Тара очень подавлена.

Крис Норт с женой (фото: Getty Image)

"Его жена даже не догадывалась о том, что у него на протяжении длительного времени были романы на стороне", – говорит он. – Она в Лос-Анджелесе и очень расстроена... Она не очень хорошо себя чувствует. Они планировали провести Рождество вместе, но сейчас это неизвестно".

Дело в том, что отношения Тары и Криса начались в 2004 году. В то время, когда у Криса была связь с одной из предполагаемых жертв.

Коллеги выразили свое отношение к происходящему (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Также на днях на события отреагировали коллеги Криса Нота по сериалу "Секс в большом городе": Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Они опубликовали общее заявление:

"Мы шокированы и глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые смогли поделиться этим сложным и болезненным опытом. Это было сложно сделать, и мы благодарим их за смелость".