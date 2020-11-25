Геля из "СВ Шоу" рассказала, почему покинула Верку Сердючку и как живет сейчас

Актриса Радмила Щеголева, игравшая Гелю из "СВ Шоу" рассказала, как познакомилась с Андреем Данилко и почему ушла от него

Радмила Щеголева более известная как "помощница Геля" из культового шоу Верки Сердючки "СВ Шоу". За несколько сезонов Геля не произнесла ни слова, но запомнилась всем, как обаятельная длинноногая глупышка. Ее популярность зашкаливала, но интервью актриса давала крайне редко.

Теперь же в шоу "Життя відомих людей" Радмила рассказала, почему она на самом деле ушла от Андрея Данилко, и как живет сейчас.

Во времена "СВ шоу" актриса купалась в мужском внимании. Теперь же она счастлива в окружении троих самых любимых мужчин - мужа Андрея и сыновей Дмитрия и Артема.

Каждое лето целых три месяца Радмила с семьей перебирается на дачу. И хотя сейчас актриса активно возвращается в кино, ее главная в жизни роль - быть мамой.

Радмила выросла в зале консерватории, где ее отец работал режиссером. Не удивительно, что она захотела стать актрисой, но когда отучилась, и устроилась работать в театр, поняла, что служить Мельпомене не хочет.

"Сначала я решила впасть в депрессию, но потом поняла, что не хочется. То есть, не получается", - вспоминает со смехом актриса.

Вместо этого она начала искать свою роль. Для этого девушка пробовалась везде: в массовках, танцах, пении. К кастингу у Данилко Радмила даже не готовилась, а про Сердючку тогда и слыхом не слышала. Молодую актрису попросили прочесть стих, и она продекламировала "Реве та стогне Дніпр широкий".

Какое же было удивление, когда "от Сердючки" позвонили и сказали, что ее выбрали среди тысячи других девушек.

"Я бегу по лестнице, спешу, вся красная. И какой-то мальчик спускается, бежит, аж летит... Он такой: "О, ты Рада! Все, Гелей будешь, а я - Андрей. Я пробы смотрел, ты прошла", - рассказывает актриса.

Радмила говорит, что с Андреем они сработались сразу, хотя тот часто был недоволен сценариями.

Изначально, задание Гели было молча выносить реквизит. Но потом она стала неотъемлемой частью "СВ шоу".

Но позже актриса поняла, что закостенела, засиделась. Они вместе с Данилко решили, что постепенно Геля будет исчезать из шоу, но сама Радмила продолжить выступать в его театре, ездить на гастроли. А это 25 концертов в месяц.

Времени не было ни на личную жизнь, ни даже на болезнь. Когда Радмиле вырезали аппендицит, она уже через неделю вернулась на сцену, глотая обезболивающие.

Вскоре организм остаточно дал сбой. Тогда директор театра отправил Радмилу среди ночи на поезде в Киев. А СМИ расписали, что Геля сбежала от Сердючки и предала ее. Тем не менее актриса по-прежнему утверждает, что никого не предавала.

Потом Радмила плотно занялась своим здоровьем. И однажды поняла, что одинока настолько, что некому даже написать завещание. Тогда в ее жизни появился Андрей, и вскоре Радмила стала мамой. Причем первый ребенок появился в 41 года, а второй - уже в 43.

Геля Радмила Щеголева рассказала, как работала с Сердючкой Андреем Данилко (видео: ЖВЛ)

Ранее мы писали, что на концерте Верки Сердючки начала рожать женщина. Позже выяснилось, что ребенку дали интересное имя.