Селфи с кумиром: Лилия Ребрик заставила мужа ревновать из-за поста в соцсети

Украинская ведущая Лилия Ребрик любит наделать шума в соцсети: то горячие танцы выставит, то фото в откровенном наряде, а то просто расскажет, как испечь детям и мужу вкусные маффины.

Недавно ведущая раскрыла секреты воспитания дочери-подростка. На заметку тем, у кого ребенок захочет крутой телефон, потому что такой уже давно есть у всех одноклассников.

На этот раз Лилия заставила мужа Андрея Дикого приревновать. Она выставила в своем Instagram фото с украинским певцом и наставником в проекте "Голос країни" Олегом Винником. Очевидно, певец посетил ее утреннее шоу, на снимке парочка улыбается в камеру и "ничего такого" не делает.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Нарешті і я маю селфі з кумиром мільйонів, Олегом Винником! Скільки ж "падав безжалісно град, била блискавиця" і як довго ж "плакало одиноке серце"! Але ось воно - фото у телефончику на пам’ять! Як-то кажуть, радійте вовчиці, а ти, Дикий, не ревнуй (все одно, моє серце належить тобі), - заверила мужа в своей верности Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик любит не только готовить и вкусно поесть, но и спортом заняться. Также, для тех, кому все еще сложно прийти в форму после новогодних праздников, Лилия дала отличный совет: читайте, как разгрузиться после праздничных застолий.