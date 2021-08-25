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Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 17:52
Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвия Агаркова

Оля Полякова умеет впечатлять поклонников. Певица отличается яркими сценическими образами и нарядами, не боится экспериментировать и меняться. Особенно, если это касается ее творческой деятельности. Артистка одинаково хороша в крошечном бикини и роскошном наряде на красной дорожке. Так, на масштабном концерте в честь 30-й годовщины Независимости Украины звезда появилась в неожиданном образе и покорила зрителей.

Фото в наряде белого лебедя Оля поделилась в Instagram.

Певица надела белоснежное платье с открытыми плечами, украшенное крупными перьями – эксклюзивный наряд авторства Андре Тана. Ее голову венчал головной убор из перьев. Броский элемент - ярко-алая роза на груди. Она сделала макияж с акцентом на глаза – блестящие тени-пигменты и широкие размашистые стрелки.

Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников

Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников

Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников

Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников

Оля Полякова показала свой символический неординарный образ (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вчера был невероятно важный концерт на НСК "Олимпийский" "Независимость в твоей ДНК", который объединил нас еще сильнее .... Каждая песня была спета до слез и улыбки! Для моего номера Андре Тан cпециально создавал легкое, изящное платье, которое бы напоминало хрупкую птицу, а головной убор дополнял весь образ. В пошиве было использовано 70 метров перьев, каждый ярус на корсете и головном уборе выложен, скомпонован по длине пера и сшит вручную. Вы наверняка заметили яркую деталь на платье – это красный цветок, символизирующий печаль, разбитое девичье сердце. Нам получилось вас удивить?" - поинтересовалась певица у поклонников.

Образ Оли явно пришелся по вкусу Лилии Подкопаевой, Лесе Никитюк и Наде Дорофеевой. "Ольчик, ты была великолепна", - констатировала фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Поклонники не могли сдержать восторг. Они в один голос заявили, что певице очень идет лирический репертуар на украинском, их очаровал ее голос и профессионализм, а также они отметили неординарный наряд и образ Королевы ночи, которая сумела раскрыться по-новому.

Так, звезда исполнила песню авторства Юрия Рыбчинского - "Чарівна скрипка".

  • Всегда разная и креативная , лучшая, браво
  • Очень круто и красиво
  • Великолепна
  • Прекрасная
  • Невероятный образ!
  • Умеет удивить. Прекрасно!
  • Очень красивый и нежный образ! Вам подходит!
  • Белый лебедь
  • Какая Вы здесь милая

Напомним, что ранее Оля Полякова покорила цветущим видом на фото с дочкой.

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Оля Полякова
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