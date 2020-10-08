В семье Дмитрия Комарова пополнение: умилительные фото малыша
У Дмитрия Комарова в семье произошло радостное событие
Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров теперь может похвастаться новым членом семьи. Сестра главного путешественника и создателе программы "Мир наизнанку" родила первенца.
О пополнении в семействе Комаровых Ангелина рассказала на своей странице в Instagram, показав милый розовый клубочек.
В сториз Ангелина, креативный директор салонов красоты, рассказала, что девочка родилась неделю назад, 1 октября. Ее вес составил при рождении 4 килограмма, а рост - 58 сантиметров.
"Будь самой счастливой на свете", - подписала фото Ангелина.
Сестра Дмитрия Комарова родила ребенка (фото: instagram.com/komarova_angelina)
Поддержать Ангелину в частную клинику пришли друзья, среди которых и супруга Дмитрия Александра Кучеренко.
Александра Кучеревская и Ангелина Комарова (фото: instagram.com/komarova_angelina)
Подписчики молодой мамы желают ей и малышке всего самого наилучшего.
- "Моя девочка! Ты невероятно красивая мамочка. Пускай малышка будет самой счастливой";
- "Поздравляю вас и вашу семью: красивых и интересных людей должно быть больше";
- "Поздравляем вас! Спокойных ночей, вкусного молока и маме скорейшего восстановления", - говорится в комментариях.
Ранее мы писали про историю любви Дмитрия Комарова, Ирины Билык и других, кто влюбился на паркете "Танцев со звездами".
Также сообщалось, что звезда "Квартала 95" стала мамой и показала онлайн-роды.