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В семье Дмитрия Комарова пополнение: умилительные фото малыша

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 17:51
В семье Дмитрия Комарова пополнение: умилительные фото малыша Дмитрий Комаров (фото: facebook.com/1plus1/DmitroKomarov)
Автор: Светлана Мащенко

У Дмитрия Комарова в семье произошло радостное событие

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров теперь может похвастаться новым членом семьи. Сестра главного путешественника и создателе программы "Мир наизнанку" родила первенца.

О пополнении в семействе Комаровых Ангелина рассказала на своей странице в Instagram, показав милый розовый клубочек.

В сториз Ангелина, креативный директор салонов красоты, рассказала, что девочка родилась неделю назад, 1 октября. Ее вес составил при рождении 4 килограмма, а рост - 58 сантиметров.

"Будь самой счастливой на свете", - подписала фото Ангелина.

В семье Дмитрия Комарова пополнение: умилительные фото малышаВ семье Дмитрия Комарова пополнение: умилительные фото малыша

Сестра Дмитрия Комарова родила ребенка (фото: instagram.com/komarova_angelina)

Поддержать Ангелину в частную клинику пришли друзья, среди которых и супруга Дмитрия Александра Кучеренко.

В семье Дмитрия Комарова пополнение: умилительные фото малыша

Александра Кучеревская и Ангелина Комарова (фото: instagram.com/komarova_angelina)

Подписчики молодой мамы желают ей и малышке всего самого наилучшего.

  • "Моя девочка! Ты невероятно красивая мамочка. Пускай малышка будет самой счастливой";
  • "Поздравляю вас и вашу семью: красивых и интересных людей должно быть больше";
  • "Поздравляем вас! Спокойных ночей, вкусного молока и маме скорейшего восстановления", - говорится в комментариях.

Ранее мы писали про историю любви Дмитрия Комарова, Ирины Билык и других, кто влюбился на паркете "Танцев со звездами".

Также сообщалось, что звезда "Квартала 95" стала мамой и показала онлайн-роды.

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