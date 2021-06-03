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Семейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на прогулке с дочкой

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Нью-Йорк, Четверг 03 июня 2021 20:21
Семейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на прогулке с дочкой Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк и Брэдли Купер в последнее время стали очень часто появляться на публике вместе. И хотя пара давно расставила все точки над и, поклонников все равно сбивает с толку такое положение вещей.

Один из недавних выходов пары на прогулку с дочкой вызвал новые разговоры о воссоединении семьи.

Ирина и Брэдли отправились на совместную прогулку с общей дочерью Леей. Парочка, как всегда, выбрала стильные наряды. Ирина надела бежевое мини-платье с рядом пуговиц, а также сапоги с широкими голенищами. Безупречное дополнение - сумочка на широкой ручке такого же оттенка и солнцезащитные очки. Купер вышел на прогулку в темно-синих джинсах, а также синей футболке с принтом. А свою дочь они нарядили в костюм принцессы - розовое платьице с пеной оборок, голубая повязка в волосах и белые колготки с босоножками. По всей видимости, малышка отлично провела день за играми: на ее лице красовался аквагрим.

Семейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на прогулке с дочкойСемейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на прогулке с дочкойСемейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на прогулке с дочкойСемейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на прогулке с дочкойИрина Шейк с экс-мужем и дочкой (фото: скрин instagram.com/cam_mood)

К слову, Брэдли всегда старается найти развлечение для своей единственной дочери. Во время карантина он проявлял всю свою фантазию.

"Я был с дочерью, мамой и двумя собаками, и мы не выходили из дома. Мы живем в маленьком таунхаусе. К счастью, там есть задний двор. А я будто работал в детском саду, где был только один ребенок", - рассказал он.

Также мы писали, что недавно Ирина покорила сеть стройной фигурой в эффектном мини-платье.

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