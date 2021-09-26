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Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в Париж

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Париж, Франция, Воскресенье 26 сентября 2021 12:14
Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в Париж Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова лишь чуть более двух месяцев назад впервые стали родителями - и уже отправились с маленьким сыном Львом в первое семейное путешествие. Их выбор пал на столицу Франции.

Атмосферными фото с прогулок по Парижу избранница "Холостяка 9" поделилась в Instagram.

По прилету Квиткова сделала милый и счастливый кадр на крыше их отеля, на котором она в одной футболке запечатлена на фоне панорамы города.

"Париииииж!!! и фото в моменте на телефон, пока наш сын спит", - написала блогер.

Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в Париж

А на следующий день Даша показала милые фото с осенней прогулки с малышом. Она была в черных брюках и коричневом пиджаке, а Льва одела в теплый костюмчик и шапку.

Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в ПарижСемейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в Париж

Молодая мама рассказала об особенностях путешествий во время пандемии и как Лев перенес свою первую поездку.

"В Париже сейчас идеальная погода. С самого утра прохладно, к 11-12:00 часам начинает припекать солнышко, а вечером снова можно кутаться в плед. Мы прилетели с ПЦР тестами. В каждом заведении мы должны предоставлять результаты, так как штраф у владельцев ресторанов - 42.000$, но пока никто не просил. (тесты можно сделать, буквально, в каждой аптеке, насколько нам объяснили). Лев перенёс полёт более чем нормально. Не хотел сидеть, хотел гулять по салону, рассматривать все буквы, лампочки и кнопки + боролся со сном, так как и хотелось, и кололось, от этого иногда тихонько капризничал.
Когда уже приземлились, тогда и началась маленькая истерика, хотел уже гулять. Возмущался в самолёте, пока ждали разрешение на выход, потом в аэропорту, пока ждали чемоданы, а потом добрые люди нас пропустили вперёд мимо очереди (спасибо всем), мы вышли на улицу и маленький успокоился. Немного погуляли, сели в наш трансфер и котёнок крепко заснул. Ночь прошла тьфу-тьфу", -- поделилась Квиткова.

Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в Париж

Даша Квиткова погуляла по Парижу с 2-месячным сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Девушка также пожаловалась на неудачный выбор обуви и опасения за здоровье малыша.

"Завтра хотим, на всякий, показаться врачу в Париже, так как мои глазки - передались ему. Сегодня гуляем с самого утра. Взяла с собой новую обувь и очень пожалела, ноги в кровь", - отметила она.

Добрынин тоже выложил несколько милых снимков с сыночком.

"Наш главный экскурсовод по Парижу просто счастлив", - сообщил ведущий.

Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в ПарижСемейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в ПарижНикита Добрынин умилил нежными кадрами с сыночком из Парижа (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, этой осенью Добрынин и Квиткова планируют также отдохнуть с сыном в Турции - и уже шокировали поклонников ценой за путевки в роскошный отель.

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Никита Добрынин Даша Квиткова
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