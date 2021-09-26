Семейные каникулы: Добрынин и Квиткова улетели с маленьким сыном в Париж

Звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова лишь чуть более двух месяцев назад впервые стали родителями - и уже отправились с маленьким сыном Львом в первое семейное путешествие. Их выбор пал на столицу Франции.

По прилету Квиткова сделала милый и счастливый кадр на крыше их отеля, на котором она в одной футболке запечатлена на фоне панорамы города.

"Париииииж!!! и фото в моменте на телефон, пока наш сын спит", - написала блогер.

А на следующий день Даша показала милые фото с осенней прогулки с малышом. Она была в черных брюках и коричневом пиджаке, а Льва одела в теплый костюмчик и шапку.

Молодая мама рассказала об особенностях путешествий во время пандемии и как Лев перенес свою первую поездку.

"В Париже сейчас идеальная погода. С самого утра прохладно, к 11-12:00 часам начинает припекать солнышко, а вечером снова можно кутаться в плед. Мы прилетели с ПЦР тестами. В каждом заведении мы должны предоставлять результаты, так как штраф у владельцев ресторанов - 42.000$, но пока никто не просил. (тесты можно сделать, буквально, в каждой аптеке, насколько нам объяснили). Лев перенёс полёт более чем нормально. Не хотел сидеть, хотел гулять по салону, рассматривать все буквы, лампочки и кнопки + боролся со сном, так как и хотелось, и кололось, от этого иногда тихонько капризничал.

Когда уже приземлились, тогда и началась маленькая истерика, хотел уже гулять. Возмущался в самолёте, пока ждали разрешение на выход, потом в аэропорту, пока ждали чемоданы, а потом добрые люди нас пропустили вперёд мимо очереди (спасибо всем), мы вышли на улицу и маленький успокоился. Немного погуляли, сели в наш трансфер и котёнок крепко заснул. Ночь прошла тьфу-тьфу", -- поделилась Квиткова.

Даша Квиткова погуляла по Парижу с 2-месячным сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Девушка также пожаловалась на неудачный выбор обуви и опасения за здоровье малыша.



"Завтра хотим, на всякий, показаться врачу в Париже, так как мои глазки - передались ему. Сегодня гуляем с самого утра. Взяла с собой новую обувь и очень пожалела, ноги в кровь", - отметила она.

Добрынин тоже выложил несколько милых снимков с сыночком.

"Наш главный экскурсовод по Парижу просто счастлив", - сообщил ведущий.

Никита Добрынин умилил нежными кадрами с сыночком из Парижа (фото: instagram.com/nikitadobrynin)