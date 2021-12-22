Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с "Голосу країни 2022"
Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала, что уже вовсю идут съемки нового сезона вокального шоу "Голос країни". Вместе с мужем Юрием Горбуновым они уже в шестой раз будут вести проект - настоящая семейная традиция!
На своих страничках в Instagram Катя и Юра поделились первыми фото со съемок и похвастались стильными нарядами.
Звездные ведущие позировали в обнимку в эффектных луках черного цвета. Осадчая примерила юбку в пол и оригинальный топ с открытыми плечами и глубоким декольте. Она дополнила образ ожерельем-чокером и макияжем с акцентом на глаза, а волосы красиво уложила за уши.
Горбунов предстал в черном костюме с жилеткой и темно-зеленом пиджаке.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/kosadcha)
"Наша сімейна традиція - щороку розпочинаємо новий сезон Голосу країни. За шість спільних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин та прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос Країни 12 ви побачите вже в січні", - поделилась Катя.
В свою очередь, Юрий опубликовал пару кадров с женой и судьями нового сезона шоу - напомним, ними будут Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева.
"Зйомки 12 сезону "Голосу країни" набирають обертів!" - написал шоумен.
Осадчая и Горбунов в компании судей нового сезона "Голосу країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Пользователи сети принялись делиться впечатлениями в комментариях.
- Найкрасивіші!!!
- Класна ви парочка!
- Великолепно выглядите! Было очень приятно наблюдать за вами
- Без Тіни то не голос
- Ви чудова пара, щастя вам
- Какие же вы красивые
- Ви - просто неймовірні!
- А де Тина Кароль, без неї це шоу перетвориться в балаган
- Полякова лишняя, опять орать будет
- Что-то Наде с образом перемудрили...
- Ви такі класні всі
Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов 19 декабря, в День святого Николая крестили своего младшего сына Даниила. На празднике среди гостей присутствовали Потап и Настя Каменских.