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Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с "Голосу країни 2022"

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Среда 22 декабря 2021 12:43
Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с "Голосу країни 2022" Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала, что уже вовсю идут съемки нового сезона вокального шоу "Голос країни". Вместе с мужем Юрием Горбуновым они уже в шестой раз будут вести проект - настоящая семейная традиция!

На своих страничках в Instagram Катя и Юра поделились первыми фото со съемок и похвастались стильными нарядами.

Звездные ведущие позировали в обнимку в эффектных луках черного цвета. Осадчая примерила юбку в пол и оригинальный топ с открытыми плечами и глубоким декольте. Она дополнила образ ожерельем-чокером и макияжем с акцентом на глаза, а волосы красиво уложила за уши.

Горбунов предстал в черном костюме с жилеткой и темно-зеленом пиджаке.

Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с &quot;Голосу країни 2022&quot;Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с &quot;Голосу країни 2022&quot;Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с &quot;Голосу країни 2022&quot;Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с &quot;Голосу країни 2022&quot;

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/kosadcha)

"Наша сімейна традиція - щороку розпочинаємо новий сезон Голосу країни. За шість спільних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин та прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос Країни 12 ви побачите вже в січні", - поделилась Катя.

В свою очередь, Юрий опубликовал пару кадров с женой и судьями нового сезона шоу - напомним, ними будут Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева.

"Зйомки 12 сезону "Голосу країни" набирають обертів!" - написал шоумен.

Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с &quot;Голосу країни 2022&quot;Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с &quot;Голосу країни 2022&quot;

Осадчая и Горбунов в компании судей нового сезона "Голосу країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети принялись делиться впечатлениями в комментариях.

  • Найкрасивіші!!!
  • Класна ви парочка!
  • Великолепно выглядите! Было очень приятно наблюдать за вами
  • Без Тіни то не голос
  • Ви чудова пара, щастя вам
  • Какие же вы красивые
  • Ви - просто неймовірні!
  • А де Тина Кароль, без неї це шоу перетвориться в балаган
  • Полякова лишняя, опять орать будет
  • Что-то Наде с образом перемудрили...
  • Ви такі класні всі

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов 19 декабря, в День святого Николая крестили своего младшего сына Даниила. На празднике среди гостей присутствовали Потап и Настя Каменских.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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