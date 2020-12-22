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Семья - это главное: Деми Мур показала милое фото со взрослыми детьми

Новина українською → Вторник 22 декабря 2020 18:28
Семья - это главное: Деми Мур показала милое фото со взрослыми детьми Деми Мур с дочкой (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур известна своей любовью к реалистичным жизненным кадрам. Она старается показывать домашний быт, свои фото без фотошопа и "прикрас", а также обожает делиться с фанатами снимками со взрослыми дочерьми. Не так давно она вспомнила летнюю прогулку, куда отправилась с ними. А теперь настало время зимних развлечений.

Семья - это главное: Деми Мур показала милое фото со взрослыми детьми
Деми Мур с семьей (фото: instagram.com/demimoore)

Деми показала фото, на котором семья гуляет по лесу. Все они одеты тепло, так что наверняка устроили себе целый день на свежем воздухе. Сама голливудская звезда примерила черный стеганый пуховик, серые брюки и комфортные ботинки. Одна из ее дочек также примерила куртку практически до пят, а вторая – стильный комбинезон из блестящего материала с меховой окантовкой. Компания прихватила с собой и домашних любимчиков.

"Семейный снежный день", - написала экс-супруга Брюса Уиллиса под снимком. "Прекрасная семья", "Очень мило", "Вы лучшие", "Я люблю вас всех", "Прекрасная мама и дочери. Семья, благословенная Богом", "А где же Брюс?", - посыпались в ответ комментарии.

Напомним, Крепкий Орешек провел с Деми мур и дочерьми от первого брака весь весенний карантин. Но теперь он решил посвятить время нынешней супруге и младшим дочкам.

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