Семья Софии Ротару "влипла" в скандал со снимком из Крыма
Сын Софии Ротару - Руслан Евдокимов угодил в скандал в сети. На этот раз сына знаменитой певицы обвинили в том, что он не указал геометку на опубликованном фото. Дело в том, что Руслан опубликовал в Instagram снимок из Крыма. На нем семья на яхте отдыхает на море. Но вот геолокацию сын артистки указать забыл.
"Это было прекрасное время и отдых. Еще мне очень нравится Сонечка, нырнувшая в воду в момент съемки", - подписал кадр Евдокимов.
Отметим, что на яхте развивается украинский флаг. В комментариях подписчики упрекнули Руслана, что все-таки надо указывать, что Крым - это Украина. На что сын Ротару ответил, что снимок сделан 10 лет назад. На палубе сидит София Михайловна, а ноги, торчащие из воды, принадлежат Софе-младшей (внучке певицы). Тогда она была еще подростком.
София Ротару с сыном и внучкой на яхте в Крыму (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)
В комментариях некоторые россияне написали, что толку нет, что "Крым их".
- Крым увы не наш! Отписываюсь, нельзя одной п **ой сидеть на двух стульях.
- Очень хочется в Гурзуф!
- Весёлый рыбак. И какое удачное попадание в кадр Софии-младшей.
- Как бесит фраза "Крым наш!", что толку что он наш.
- Какая красота! Как любила проводить там все отпуска!
- Удивительная фотография!
Как мы ранее писали, София Ротару решила продать свою роскошную гостиницу "Вилла София" в Крыму. За отель на двенадцать номеров в Ялте артистка просит ни много ни мало - 25 млн евро.