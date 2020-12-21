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Семья Софии Ротару "влипла" в скандал со снимком из Крыма

Новина українською → Крым, Понедельник 21 декабря 2020 15:37
Семья Софии Ротару "влипла" в скандал со снимком из Крыма София Ротару (фото: oligarh. media)
Автор: Людмила Жукова

Сын Софии Ротару - Руслан Евдокимов угодил в скандал в сети. На этот раз сына знаменитой певицы обвинили в том, что он не указал геометку на опубликованном фото. Дело в том, что Руслан опубликовал в Instagram снимок из Крыма. На нем семья на яхте отдыхает на море. Но вот геолокацию сын артистки указать забыл.

"Это было прекрасное время и отдых. Еще мне очень нравится Сонечка, нырнувшая в воду в момент съемки", - подписал кадр Евдокимов.

Отметим, что на яхте развивается украинский флаг. В комментариях подписчики упрекнули Руслана, что все-таки надо указывать, что Крым - это Украина. На что сын Ротару ответил, что снимок сделан 10 лет назад. На палубе сидит София Михайловна, а ноги, торчащие из воды, принадлежат Софе-младшей (внучке певицы). Тогда она была еще подростком.

Семья Софии Ротару &quot;влипла&quot; в скандал со снимком из КрымаСофия Ротару с сыном и внучкой на яхте в Крыму (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)

В комментариях некоторые россияне написали, что толку нет, что "Крым их".

  • Крым увы не наш! Отписываюсь, нельзя одной п **ой сидеть на двух стульях.
  • Очень хочется в Гурзуф!
  • Весёлый рыбак. И какое удачное попадание в кадр Софии-младшей.
  • Как бесит фраза "Крым наш!", что толку что он наш.
  • Какая красота! Как любила проводить там все отпуска!
  • Удивительная фотография!

Как мы ранее писали, София Ротару решила продать свою роскошную гостиницу "Вилла София" в Крыму. За отель на двенадцать номеров в Ялте артистка просит ни много ни мало - 25 млн евро.

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