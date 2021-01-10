Семья Виктора Павлика ждет пополнение: жена артиста показала новые фото
Виктор Павлик в скором времени снова станет отцом. Его 26-летняя жена Екатерина Репяхова опубликовала новые фотографии с музыкантом, на которых видно ее округлившийся животик.
На своей странице в Instagram девушка отметила, что у нее с 55-летним мужем начинается новый этап в жизни.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - написала Екатерина под фотографиями.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Пользователи сети также прокомментировали эту новость.
- Поздравляю;
- Рады за вас;
- Счастье;
- Класс. Приветствую. Пусть ангелы охраняют вашу любовь;
- Поздравляю! Я догадывалась уже давно;
- Поздравляю!!! Внимательные подписчики уже заметили раньше! Здоровья крепкого!!! Это огромнейшее счастье;
- Это было ожидаемо;
- Класс! Безумно рада! Любовь в отношениях получает вознаграждения!!! Берегите себя;
Напомним, 7 августа 2020 года умер средний ребенок Виктора Павлика - 21-летний Павел. Молодой человек несколько лет боролся с раком костей, а последние дни провел в хосписе.
Ранее Старший сын Виктора Павлика Александр рассказал про отношения с отцом, свои заработки, смерть брата Павла и о многом другом. Сейчас ему уже 36 лет, и он тоже музыкант, как и его отец.
Первое воспоминание об отце у Александра связано с тем, когда Виктор приехал к нему в школу. В то время мальчик учился в третьем классе.