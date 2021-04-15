Сердце бьется в такт: Приходько взорвала сеть нежным беременным фото и рассекретила вес

Анастасия Приходько на днях впервые познакомила поклонников с третьим малышом , рождение которого знаменитость тщательно скрывала. Теперь она может открыто говорить о беременности и делиться своими эмоциями. Так,артистка решила показать нежное фото, которое сделала на память, ожидая появления на свет ребенка.

Новость о рождении третьего ребенка Анастасия сопроводила довольно откровенным черно-белым фото, на котром позирует с округлившимся животиком топлесс в белье и косухе. Певица уточнила, что провокационный снимок вызвал ажиотаж в сети.

"Кто-то поздравлял, кто-то возмущался, кто-то вообще не понял. Я люблю быть разной и главное, хочу и МОГУ себе это позволить, не стесняясь своих самовыражений", - уточнила певица.

На противовес предыдущему снимку, она показала полное нежности фото в пушистом белоснежном свитере. Анастасия трогательно обнимает внушительный животик и мечтательно смотрит вдаль. Легкий макияж, веер длинных ресниц и гладко зачесанные волосы делают лук будущей мамы еще более женственным.

Анастасия призналась, что бывает разной (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Вот здесь я очень милая и тоже себе нравлюсь. Во мне живет Новая жизнь, мое сердце бьется в такт с малюсеньким сердечком малыша. Ну, разве это не прекрасно?" - поинтересовалась звезда.

Подписчики артистки восхитились ее трогательным образом в ожидании чуда.

Вам беременность к лицу, очень красивая!

Красивая, нежная, заботливая мама

Очень мило

Прекрасно! Не слушай никого. Ты очень красивая

Очень красивое и нежное фото

Ты очаровательна. Люби и будь любима

Какая женственная и нежная

Как миленько

К слову, певица показала весы и рассекретила свой текущий вес – 58,8 кг. Она отметила, что это довольна результатом спустя три недели после родов.

Анастасия рассекретила свой вес (фото: instagram.com/prykhodko_official)