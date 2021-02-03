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Сережки-кольца, свитер и высокий хвост: Настя Каменских в новом образе покорила поклонников красотой

Новина українською → Среда 03 февраля 2021 16:49
Сережки-кольца, свитер и высокий хвост: Настя Каменских в новом образе покорила поклонников красотой Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица Настя Каменских со своим мужем и продюсером Потапом недавно побывали на Мальдивских островах. Загорелые и счастливые, музыканты каждый день радовали поклонников фото в купальных костюмах и делились жизненными премудростями в качестве подписей к снимкам.

Настя демонстрировала свою фигуру и длинные загорелые ноги.

На этот раз певица удивила своим образом на новом снимке: Каменских в свитере, крупных серьгах-кольцах и с высоким хвостом вместо распущенных, как обычно, локонов.

Сережки-кольца, свитер и высокий хвост: Настя Каменских в новом образе покорила поклонников красотойНастя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Друзья мои, я получила от вас столько тепла и добрых слов. Вы такие светлые, душевные и чувствующие люди. Благодарю каждого из вас за невероятную поддержку и энергию добра", - написала под фото Каменских.

Она добавила, что надеется, ее музыка, песни и все, что она делает, дарит им столько же счастья, вдохновения и радости, сколько дарят поклонники певице.

Фанаты засыпали певицу комплиментами и удивились ее новому образу, но написали, что она все равно - нереальная красотка.

Напомним, Потап публично попросил у Насти Каменских кое о чем интимном: живем лишь раз.

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