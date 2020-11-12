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Очень серьезные проблемы с ногами: Ризатдинова сделала признание о болезни

Новина українською → Четверг 12 ноября 2020 14:30
Очень серьезные проблемы с ногами: Ризатдинова сделала признание о болезни Анна Ризатдинова (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Анна Ризатдинова рассказала, что путь в гимнастику дался ей нелегко

Гимнастка Анна Ризатдинова сделала откровенное признание о том, что в детстве имела очень серьезные проблемы с ногами. Причем эти трудности спортсменке "подарили" не изнурительные тренировки.

27-летняя спортсменка приняла участие в шоу "Хто зваерху? " на Новом канале, где во время конкурса "Правда чи брехня", она и рассказала, что ее идеальные ноги не всегда были такими.

"В детстве имела очень серьезные проблемы с ногами, - поделилась Аня. - Пришлось даже обращаться к врачам".

Но тяжелые гимнастические элементы здесь совершенно ни при чем. Эта проблема была у нее с рождения.

Именно спорт помог девушке все исправить и стать грациозной красоткой со стройными ногами.

"А вот гимнастика помогла мне все исправить, - с улыбкой говорит Анна. - Теперь у меня красивые и ровные ножки".

Очень серьезные проблемы с ногами: Ризатдинова сделала признание о болезни

Анна Ризатдинова (фото: Новий канал)

Анна Ризатдинова - бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 по художественной гимнастике. Она воспитывает трехлетнего сына Романа, отцом которого является опальный политик Александр Онищенко.

В 2019-м году Анна в паре с танцовщиком Александром Прохоровым стала финалисткой "Танцев со звездами", заняв второе место.

Совсем недавно гимнастка вернулась на проект, где выступила в паре с футболистом и "Холостяком" Сергеем Мельником, после чего у них завязались романтические отношения. Мельник в последнем интервью рассказал, как развивается их связь с Ризатдиновой.

Совсем недавно Анна Ризатдинова показала соблазнительные фото в купальнике, на которых видны ее невероятной красоты длинные ноги.

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