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Сергей Мельник решил забрать кубок у победителей "Танцев со звездами"

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 18:22
Сергей Мельник решил забрать кубок у победителей "Танцев со звездами" Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)
Автор: Роман Мирончук

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Сергей Мельник опубликовал фото с кубком победителей "Танцев со звездами". Бывший участник проекта предположил, что он тоже достоин главного атрибута проекта, раз уж кубок переходит из рук в руки.

Впервые на проекте сразу две победительницы - Санта Димопулос и Юлия Санина. Позже, Санина предложила выставить кубки на благотворительный аукцион, а вырученные средства отдать на помощь детям.

"Ну раз уж кубок в этом году такой̆ живой̆ и переходной̆, то там и до 3-4 места тоже недалеко. Малый̆ КиВиН в золотом нашел своего хозяина. Аделина Дели у нас есть повод отпраздновать пока никто не видит", - написал Мельник на своей странице в Instagram.

Сергей Мельник решил забрать кубок у победителей &quot;Танцев со звездами&quot;Сергей Мельник решил забрать кубок у победителей &quot;Танцев со звездами&quot;

Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Поклонники спортсмена поддержали намерения Сергея. Они также отметили, что именно он должен был стать победителем шоу.

  • Вот лучше бы вы его забрали с Аделиной;
  • Он ваш, Сергей!!!!! Вы лучший среди мужчин!!! И вы по праву его достойны!!!!
  • Вы с Дели сделали этот сезон. Финал не впечатлил, не досмотрела, уснула;
  • Эх, жаль, что не победили!!! Так болела за вас;
  • Когда вы с Аделиной ушли, я больше шоу не смотрела;
  • Крут, тебе идет;
  • Лучше бы вы его забрали. Вы тоже научились танцевать с нуля и очень красиво танцевали, и были достойны финала и кубка победителя;
  • Вы молодец. Вы лучший среди мужчин.

Напомним, Сергей Мельник прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами".

Ранее пользователи сети раскритиковали "Танцы со звездами" за вылет из четвертьфинала Сергея Мельника.

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