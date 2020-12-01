Сергей Мельник решил забрать кубок у победителей "Танцев со звездами"

Украинский футболист Сергей Мельник показал неожиданные фото

Сергей Мельник опубликовал фото с кубком победителей "Танцев со звездами". Бывший участник проекта предположил, что он тоже достоин главного атрибута проекта, раз уж кубок переходит из рук в руки.

Впервые на проекте сразу две победительницы - Санта Димопулос и Юлия Санина. Позже, Санина предложила выставить кубки на благотворительный аукцион, а вырученные средства отдать на помощь детям.

"Ну раз уж кубок в этом году такой̆ живой̆ и переходной̆, то там и до 3-4 места тоже недалеко. Малый̆ КиВиН в золотом нашел своего хозяина. Аделина Дели у нас есть повод отпраздновать пока никто не видит", - написал Мельник на своей странице в Instagram.

Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Поклонники спортсмена поддержали намерения Сергея. Они также отметили, что именно он должен был стать победителем шоу.

Вот лучше бы вы его забрали с Аделиной;

Он ваш, Сергей!!!!! Вы лучший среди мужчин!!! И вы по праву его достойны!!!!

Вы с Дели сделали этот сезон. Финал не впечатлил, не досмотрела, уснула;

Эх, жаль, что не победили!!! Так болела за вас;

Когда вы с Аделиной ушли, я больше шоу не смотрела;

Крут, тебе идет;

Лучше бы вы его забрали. Вы тоже научились танцевать с нуля и очень красиво танцевали, и были достойны финала и кубка победителя;

Вы молодец. Вы лучший среди мужчин.

Напомним, Сергей Мельник прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами".

Ранее пользователи сети раскритиковали "Танцы со звездами" за вылет из четвертьфинала Сергея Мельника.