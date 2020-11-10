Сергей Танчинец прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами"

Рок-музыкант высказался о вылете из танцевального шоу

Сергей Танчинец покинул шоу "Танцы со звездами 2020" за шаг до четвертьфинала. Тем не менее лидер рок-группы "Без Обмежень" показал хороший прогресс вместе с танцовщицей Яной Цибульской.

Свое участие в шоу музыкант завершил на позитивной ноте. Танчинец в очередной раз убедился в том, что в мире нет ничего невозможного. И даже начать танцевать в 38 лет. Об этом он написал в своем Instagram.

"Самое главное - нет ничего невозможного! Все что ты хочешь, все что тебе важно, если приложишь достаточно усилий, может тебе подчиниться! В очередной раз доказал себе эту истину. Если что, то 38-й год жизни - самое время, для того чтобы научиться танцевать", - заявил рокер.

Сергей Танчинец с Яной Цибульской (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Он также выразил огромную благодарность всем, кто его поддерживал и мотивировал. Музыкант подчеркнул, что благодаря этим людям он дошел до 11 прямого эфира.

"Надеюсь, мы делали вас немного счастливее, в эти непростые времена!" - добавил Танчинец.

Сергей Танчинец с семьей (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Артист не забыл поблагодарить и свою партнершу по паркету Яну Цибульскую. Он подчеркнул, что она очень талантлива и целенаправленна, и лучшей партнерши у него просто не могло быть.

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