Как сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикини
Украинская певица Вера Брежнева отправилась в долгожданный отпуск к морю. Звезда особенно счастлива, ведь компанию ей составили обе ее дочери. Старшая Соня живет и учится в Америке, потому видятся они с мамой нечасто.
На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала жаркие фото в бикини - как себя одной, так и вместе со старшей дочерью. Кадры сделаны на пляже в Дубае, где отдыхает семейство.
Вера позировала в черном бикини, такого же цвета пляжной панаме и полосатой накидке на бедрах. Артистка дополнила эффектный лук солнцезащитными очками, а ее поза и ракурс снимка позволяют полюбоваться на точеную фигуру 39-летней звезды.
Вера Брежнева восхитила фигурой в бикини (фото: instagram.com/ververa)
"Счастливая мама 20ти летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Ещё и на каникулах!" - поделилась Брежнева.
"Самая красивая мама", - тут же мило написала под фото Соня.
Отметим, что 30 марта старшей дочери певицы Соне Киперман исполнилось 20 лет. Младшей Саре же сейчас 11 лет.
В разделе Сториз своего аккаунта Вера показала еще несколько пляжных фото, в том числе и вместе с Соней, которая также выбрала черный купальник без бретелей. Поклонники уже не раз замечали поразительное сходство мамы с дочкой и что они выглядят, будто сестры.
Вера Брежнева с дочерью Соней показали фигуры в купальниках (фото: instagram.com/ververa)
В комментариях фолловеры желают им хорошего отдыха и осыпают Веру комплиментами.
- Всем бы так выглядеть мамам и Не мамам. Это сложно
- Великолепная Вера!
- безумно красивая
- Прекрасного отдыха, Верочка
- Прекрасных вам дней вместе
- Какая же у вас фигура
- Моя любимая Вера. Самых жарких вам каникул! Вы этого достойны!!!
- Самолёт удачно в кадр вписался. Красивая мама красивых дочерей
- Как такое может быть? Дочке 20 а маме вечно 18?
- Сама как девочка
- Я подумал это и есть 20 летняя дочь
Напомним, ранее Вера Брежнева изменила свою внешность и лишилась "изюминки" на лице.