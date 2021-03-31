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Как сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикини

Новина українською → Дубай, Среда 31 марта 2021 12:38
Как сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикини Вера Брежнева с дочерью Соней (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Lite

Украинская певица Вера Брежнева отправилась в долгожданный отпуск к морю. Звезда особенно счастлива, ведь компанию ей составили обе ее дочери. Старшая Соня живет и учится в Америке, потому видятся они с мамой нечасто.

На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала жаркие фото в бикини - как себя одной, так и вместе со старшей дочерью. Кадры сделаны на пляже в Дубае, где отдыхает семейство.

Вера позировала в черном бикини, такого же цвета пляжной панаме и полосатой накидке на бедрах. Артистка дополнила эффектный лук солнцезащитными очками, а ее поза и ракурс снимка позволяют полюбоваться на точеную фигуру 39-летней звезды.

Как сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикини

Вера Брежнева восхитила фигурой в бикини (фото: instagram.com/ververa)

"Счастливая мама 20ти летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Ещё и на каникулах!" - поделилась Брежнева.

"Самая красивая мама", - тут же мило написала под фото Соня.

Отметим, что 30 марта старшей дочери певицы Соне Киперман исполнилось 20 лет. Младшей Саре же сейчас 11 лет.

В разделе Сториз своего аккаунта Вера показала еще несколько пляжных фото, в том числе и вместе с Соней, которая также выбрала черный купальник без бретелей. Поклонники уже не раз замечали поразительное сходство мамы с дочкой и что они выглядят, будто сестры.

Как сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикиниКак сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикиниКак сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикини

Вера Брежнева с дочерью Соней показали фигуры в купальниках (фото: instagram.com/ververa)

В комментариях фолловеры желают им хорошего отдыха и осыпают Веру комплиментами.

  • Всем бы так выглядеть мамам и Не мамам. Это сложно
  • Великолепная Вера!
  • безумно красивая
  • Прекрасного отдыха, Верочка
  • Прекрасных вам дней вместе
  • Какая же у вас фигура
  • Моя любимая Вера. Самых жарких вам каникул! Вы этого достойны!!!
  • Самолёт удачно в кадр вписался. Красивая мама красивых дочерей
  • Как такое может быть? Дочке 20 а маме вечно 18?
  • Сама как девочка
  • Я подумал это и есть 20 летняя дочь

Напомним, ранее Вера Брежнева изменила свою внешность и лишилась "изюминки" на лице.

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