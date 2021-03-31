Как сестры: Вера Брежнева с дочкой похвастались фигурами в бикини

Украинская певица Вера Брежнева отправилась в долгожданный отпуск к морю. Звезда особенно счастлива, ведь компанию ей составили обе ее дочери. Старшая Соня живет и учится в Америке, потому видятся они с мамой нечасто.

На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала жаркие фото в бикини - как себя одной, так и вместе со старшей дочерью. Кадры сделаны на пляже в Дубае, где отдыхает семейство.

Вера позировала в черном бикини, такого же цвета пляжной панаме и полосатой накидке на бедрах. Артистка дополнила эффектный лук солнцезащитными очками, а ее поза и ракурс снимка позволяют полюбоваться на точеную фигуру 39-летней звезды.

Вера Брежнева восхитила фигурой в бикини (фото: instagram.com/ververa)

"Счастливая мама 20ти летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Ещё и на каникулах!" - поделилась Брежнева.

"Самая красивая мама", - тут же мило написала под фото Соня.

Отметим, что 30 марта старшей дочери певицы Соне Киперман исполнилось 20 лет. Младшей Саре же сейчас 11 лет.

В разделе Сториз своего аккаунта Вера показала еще несколько пляжных фото, в том числе и вместе с Соней, которая также выбрала черный купальник без бретелей. Поклонники уже не раз замечали поразительное сходство мамы с дочкой и что они выглядят, будто сестры.

Вера Брежнева с дочерью Соней показали фигуры в купальниках (фото: instagram.com/ververa)

В комментариях фолловеры желают им хорошего отдыха и осыпают Веру комплиментами.