ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В сеть "слили" имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 16:52
В сеть "слили" имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото) Холостячка 2 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Уже 17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон долгожданного романтического шоу "Холостячка". Главной героиней нового сезона станет певица Злата Огневич. которая будет выбирать среди самых успешных и завидных мужчин Украины.

Имена первых 4-х участников мы уже раскрыли. Теперь время огласить и остальных женихов Холостячки.

"Впервые я так сильно жду осени. Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моем сердце! Все, как в проморолике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад", - не удержалась Злата. Глядя на мужчин, которые окружали ее все это время, не удивительно!

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Игорь Присяжнюк, тренер по плаванию, 36 лет (фото: instagram.com/forte_igor)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

Дмитрий Шевченко, директор клининговой компании, 38 лет (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Павел Богда, актер-каскадер, 31 год (фото: instagram.com/pavelbogda)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

Васко Младенов, теннисист, 32 года (фото: instagram.com/vaskomladenov)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Роман Васильев, врач-стоматолог (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Винченцо Дулепа, ресторатор, 32 года (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)
В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

Александра Борзенко, начальник патрульной полиции, 30 лет (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Роман Свечкоренко, психолог, 30 лет (фото: instagram.com/svechkorenko)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Андрей Задворный, предприниматель, 31 год (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

Сергей Асафатов, музыкант, 35 лет (фото: instagram.com/asafatov_official)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Илья Закорецкий, предприниматель, 34 года (фото: instagram.com/borodachch)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Андрей Хветкевич, фридайвер, сооснователь украинского доменного регистратора, 38 лет (фото: instagram.com/diveeasy)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Богдан Коломейко, сооснователь сервиса сравнения цен, 34 года (фото: instagram.com/bogdan_kolomeyko)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Владислав Ясько, бизнесмен, 26 лет (instagram.com/vlad_yasko)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Евгений Селютин, предприниматель (фото: instagram.com/selyutin_yevgeniy)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Максим Тарапата, предприниматель, 32 года instagram.com/tarmaks)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Олег Плахотнюк, предприниматель, глава федерации регби Хмельницкой области; член партии Батьківщина, 41 год (фото: instagram.com/superolegodessa)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Юрий Рудый, актёр, режиссёр, основатель компании стоковых фотографий, 43 года (фото: instagram.com/yuriyrudy)

В сеть &quot;слили&quot; имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)Юрий Самовилов, вокалист в группе "Гуртом", 28 лет (фото: instagram.com/yura_samovilov)

Ранее мы писали, что первая Холостячка - Ксения Мишина - помирилась со своим избранником Александром Эллертом.

Читайте LITE в Google News
Злата Огневич Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким
Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким