В сеть "слили" имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)
Уже 17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон долгожданного романтического шоу "Холостячка". Главной героиней нового сезона станет певица Злата Огневич. которая будет выбирать среди самых успешных и завидных мужчин Украины.
Имена первых 4-х участников мы уже раскрыли. Теперь время огласить и остальных женихов Холостячки.
"Впервые я так сильно жду осени. Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моем сердце! Все, как в проморолике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад", - не удержалась Злата. Глядя на мужчин, которые окружали ее все это время, не удивительно!
Игорь Присяжнюк, тренер по плаванию, 36 лет (фото: instagram.com/forte_igor)
Дмитрий Шевченко, директор клининговой компании, 38 лет (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Павел Богда, актер-каскадер, 31 год (фото: instagram.com/pavelbogda)
Васко Младенов, теннисист, 32 года (фото: instagram.com/vaskomladenov)
Роман Васильев, врач-стоматолог (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
Винченцо Дулепа, ресторатор, 32 года (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)
Александра Борзенко, начальник патрульной полиции, 30 лет (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)
Роман Свечкоренко, психолог, 30 лет (фото: instagram.com/svechkorenko)
Андрей Задворный, предприниматель, 31 год (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Сергей Асафатов, музыкант, 35 лет (фото: instagram.com/asafatov_official)
Илья Закорецкий, предприниматель, 34 года (фото: instagram.com/borodachch)
Андрей Хветкевич, фридайвер, сооснователь украинского доменного регистратора, 38 лет (фото: instagram.com/diveeasy)
Богдан Коломейко, сооснователь сервиса сравнения цен, 34 года (фото: instagram.com/bogdan_kolomeyko)
Владислав Ясько, бизнесмен, 26 лет (instagram.com/vlad_yasko)
Евгений Селютин, предприниматель (фото: instagram.com/selyutin_yevgeniy)
Максим Тарапата, предприниматель, 32 года instagram.com/tarmaks)
Олег Плахотнюк, предприниматель, глава федерации регби Хмельницкой области; член партии Батьківщина, 41 год (фото: instagram.com/superolegodessa)
Юрий Рудый, актёр, режиссёр, основатель компании стоковых фотографий, 43 года (фото: instagram.com/yuriyrudy)
Юрий Самовилов, вокалист в группе "Гуртом", 28 лет (фото: instagram.com/yura_samovilov)
Ранее мы писали, что первая Холостячка - Ксения Мишина - помирилась со своим избранником Александром Эллертом.