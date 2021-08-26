В сеть "слили" имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

"Впервые я так сильно жду осени. Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моем сердце! Все, как в проморолике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад", - не удержалась Злата. Глядя на мужчин, которые окружали ее все это время, не удивительно!

Игорь Присяжнюк, тренер по плаванию, 36 лет (фото: instagram.com/forte_igor)

Дмитрий Шевченко, директор клининговой компании, 38 лет (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Павел Богда, актер-каскадер, 31 год (фото: instagram.com/pavelbogda)

Васко Младенов, теннисист, 32 года (фото: instagram.com/vaskomladenov)

Роман Васильев, врач-стоматолог (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Винченцо Дулепа, ресторатор, 32 года (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)



Александра Борзенко, начальник патрульной полиции, 30 лет (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)

Роман Свечкоренко, психолог, 30 лет (фото: instagram.com/svechkorenko)

Андрей Задворный, предприниматель, 31 год (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Сергей Асафатов, музыкант, 35 лет (фото: instagram.com/asafatov_official)

Илья Закорецкий, предприниматель, 34 года (фото: instagram.com/borodachch)

Андрей Хветкевич, фридайвер, сооснователь украинского доменного регистратора, 38 лет (фото: instagram.com/diveeasy)

Богдан Коломейко, сооснователь сервиса сравнения цен, 34 года (фото: instagram.com/bogdan_kolomeyko)

Владислав Ясько, бизнесмен, 26 лет (instagram.com/vlad_yasko)

Евгений Селютин, предприниматель (фото: instagram.com/selyutin_yevgeniy)

Максим Тарапата, предприниматель, 32 года instagram.com/tarmaks)

Олег Плахотнюк, предприниматель, глава федерации регби Хмельницкой области; член партии Батьківщина, 41 год (фото: instagram.com/superolegodessa)

Юрий Рудый, актёр, режиссёр, основатель компании стоковых фотографий, 43 года (фото: instagram.com/yuriyrudy)