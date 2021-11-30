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В сети появилось редкое фото Седоковой с живущей в США дочкой Моникой: красавица невероятная

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 09:36
В сети появилось редкое фото Седоковой с живущей в США дочкой Моникой: красавица невероятная Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Марина Настевич

Муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, показал редкую фотографию певицы со всеми ее детьми – сыном Гектором и дочками Алиной и Моникой. Отметим, что после развода средняя дочь Моника осталась жить в США с отцом Максимом Чернявским, а после судебного запрета певице нельзя показывать девочку в соцсетях.

Что ж, она этого и не делала, а снимок был размещен в Instagram ее нынешнего супруга.

На фото 10-летняя Моника стоит в обнимку с мамой в компании брата, сестры Алины и Яниса. Для семейной фотосессии все примерили белоснежные наряды в одном стиле. Лишь Седокова предпочла золотое платье на тонких бретелях.

Этим снимком Тимма поздравил любимую с днем матери.

В сети появилось редкое фото Седоковой с живущей в США дочкой Моникой: красавица невероятная

Муж Седоковой порадовал поклонников певицы редким фото с ее средней дочкой Моникой (фото: instagram.com/janis.timma)

"У нас до сих пор нет нашей общей фотографии, и даже эта здесь - еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз кого-то не хватает на другом конце света. Но я хочу сказать, что ты, Анна Седокова, одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшую жизнь, какую только можно, невероятны. Оставайся всегда такой, потому что я уверен, что еще больше впереди. Счастливого Дня матери", - написал Янис.

Вероятно, он имел в виду, что в кадре не хватает его сына от предыдущего брака, который остался в Латвии с мамой.

Подписчики Анны, которые давно не видели Монику, отметили в комментариях, что она сильно повзрослела и растет настоящей красавицей, а также очень похожа на свою звездную маму.

  • Как выросла Моника, просто обалдеть
  • Моника, какая красавица невероятная
  • Ооооо, хоть у вас на страничке среднюю доченьку увидели. Ураааа! Вы настоящий мужественный мудрый мужчина и великолепный человек! Красивая семья
  • Моника безумно красивая
  • Дети у Ани красивые получаются, неужели Аня беременна?
  • Боже мой, столько красоты в одном фото! Любви и счастья вашей семье!
  • Моника это маленькая Аня. Красотка
  • Обалдеть, Мона... Какая красивенная. Фото светится любовью. Счастливая семья
  • О, Боже, какие все красивые. Будьте счастливы
  • Какая Мона стала красотка
  • Красивая мама - красивые дети, и да, Моника - копия мамы

К слову, недавно Анна Седокова не на шутку обеспокоила своих поклонников тревожными и пугающими сообщениями в сети, при этом ничего не объясняя. Некоторые даже заподозрили, что у певицы возникли проблемы в отношениях с третьим мужем Янисом Тиммой - однако судя по всему, у пары все в порядке.

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Анна Седокова
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