В сети появилось редкое фото Седоковой с живущей в США дочкой Моникой: красавица невероятная

Муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, показал редкую фотографию певицы со всеми ее детьми – сыном Гектором и дочками Алиной и Моникой. Отметим, что после развода средняя дочь Моника осталась жить в США с отцом Максимом Чернявским, а после судебного запрета певице нельзя показывать девочку в соцсетях.

Что ж, она этого и не делала, а снимок был размещен в Instagram ее нынешнего супруга.

На фото 10-летняя Моника стоит в обнимку с мамой в компании брата, сестры Алины и Яниса. Для семейной фотосессии все примерили белоснежные наряды в одном стиле. Лишь Седокова предпочла золотое платье на тонких бретелях.

Этим снимком Тимма поздравил любимую с днем матери.

Муж Седоковой порадовал поклонников певицы редким фото с ее средней дочкой Моникой (фото: instagram.com/janis.timma)

"У нас до сих пор нет нашей общей фотографии, и даже эта здесь - еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз кого-то не хватает на другом конце света. Но я хочу сказать, что ты, Анна Седокова, одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшую жизнь, какую только можно, невероятны. Оставайся всегда такой, потому что я уверен, что еще больше впереди. Счастливого Дня матери", - написал Янис.

Вероятно, он имел в виду, что в кадре не хватает его сына от предыдущего брака, который остался в Латвии с мамой.

Подписчики Анны, которые давно не видели Монику, отметили в комментариях, что она сильно повзрослела и растет настоящей красавицей, а также очень похожа на свою звездную маму.