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В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 12:16
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье Марго Робби заставила всех гадать, откуда свадебное фото (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Исполнительница роли Харли Квинн Марго Робби – личность скрытная. Поэтому любое новое фото с актрисой вызывает бурю эмоций у фанатов. А тем более – свадебное.

Снимок Марго Робби в подвенечном платье опубликовал в Instagram художник по костюмам "Отряда самоубийц" Оуэн Торнтон. Как признался стилист, этот образ не вошел в финальную версию фильма Дэвида Эйра.

"Харли Квинн играет единственная и неповторимая Марго Робби. Харли была в свадебном платье во время съемок в Лос-Анджелесе, и было забавно добавить на него традиционные красные и синие цвета", – подписал фото Торнтон.

Художник также добавил, что в первоначальной версии "Отряда самоубийц" 2016-го года "таится множество секретов". Один из них – Харли Квинн в образе невесты.

Издание We Got It Covered предполагает, что в этой сцене Харли Квинн должна была связать себя узами брака с Джокером (которого сыграл Джаред Лето).

Напомним, ранее Марго Робби подозревали в романе с Брэдом Питтом.

Также мы писали про образ Марго Робби для показа Chanel Couture.

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