В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье

"Харли Квинн играет единственная и неповторимая Марго Робби. Харли была в свадебном платье во время съемок в Лос-Анджелесе, и было забавно добавить на него традиционные красные и синие цвета", – подписал фото Торнтон.

Художник также добавил, что в первоначальной версии "Отряда самоубийц" 2016-го года "таится множество секретов". Один из них – Харли Квинн в образе невесты.

Издание We Got It Covered предполагает, что в этой сцене Харли Квинн должна была связать себя узами брака с Джокером (которого сыграл Джаред Лето).