В сети слили фото "Холостячки" Мишиной с победителем шоу: актриса объяснилась

Актриса Ксения Мишина, которая является главной героиней шоу "Холостячка", попала в щекотливую ситуацию. Ее засняли журналисты в обнимку с участником шоу Евгением Ковтуненко. Отметим, что финал шоу зрители еще не видели. Но судя по всему именно Евгений добился расположения Мишиной и выиграл.

Ксения в программе "Ходят слухи" прокомментировала снимок в соцсетях и сказала, что Евгений просто приезжал ее поддержать на шоу "Танцы со звездами", где она была судьей.

"Женя приезжал ко мне, подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа", – сказала Ксения.



Ксения Мишина с Юрием Ковтуненко (Скриншот)

Отметим, что сейчас в шоу "Холостячка" остались четыре участника, которые борются за право быть с Ксенией Мишиной. Это - Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт.

Цитату актрисы слушайте с 54 минуты видео.

Ксения Мишина прокомментировала скандальное фото

Напомним, Ксения Мишина шокировала фанатов признанием о домашнем насилии. Она дала советы женщинам, которые попадают в круг физического, эмоционального, финансового или сексуального насилия.

Ранее Мишина удивила своих поклонников кардинальной сменой стиля.