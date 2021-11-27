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Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 12:38
Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Скандал между бывшей женой Виктора Павлика Ларисой Созаевой и его теперешней супругой катериной Репяховой не утихает. Недавно женщины вновь "обменялись любезностями" в сети. Все началось с поста Екатерины о том, что кто-то старательно уничтожает ее деловую репутацию и блогерскую карьеру. Лариса ответила девушке в видеобращении, после чего Репяхова заявила, что обратилась к адвокату и намерена разбираться с оппоненткой в правовой плоскости.

Екатерина решила закрыть для себя вопрос с бывшей супругой Павлика и сделала ряд заявлений в Instagam.

Так, ее задело, что некоторые СМИ назвали конфликт между женщинами "негласной войной". Екатерина отметила, в своем посте не упоминала имен и фамилий, но Лариса воспринялаа текст на свой счет.

"У меня одно желание – чтобы этого человека никаким образом не было в моей жизни", - подписала свое видеообращение к сетевой публике жена певца.

Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также она отметила, что неоднократно извинялась перед бывшей женой Павлика, о чем сейчас сожалеет.

"Дальше я буду действовать исключительно в рамках закона", - заверила Репяхова.

Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Днем ранее Екатерина заявила, что будет фиксировать любые выпады и оскорбления в свой адрес как от Ларисы Созаевой, так и от пользователей сети, которые позволяют себе резкие обвинения в ее адрес.

Екатерина отметила, что намерена защищать свои конституционные права, а в случае необходимости готова обратиться в киберполицию.

Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Сейчас об этом жалею: Репяхова на фоне скандала сделала заявление о бывшей жене Павлика

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

К слову, в скандал между бывшей и нынешней супругами вмешался Виктор Павлик. Он встал на защиту Екатерине и обратился к Ларисе с просьбой оставить ее нынешнюю семью в покое.

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