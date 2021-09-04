Сейчас нас штормит: Оля Полякова призналась в кризисе в отношениях с мужем

Полякова призналась, что после 15 лет брака она почувствовала, что переживает сложный период и скуку в отношениях с супругом.

"Я с Вадиком все время раньше разговаривала, мы были лучшие друзья. Но в какой-то момент… Я осознала, что у меня на протяжении 15 лет брака не было ни разу кризиса в отношениях с ним, но сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросшие. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: и все? Это конец? Естественно, женщина не занятая идет и находит себе любовника, развлечения, еще чего-то. Женщина занятая где-то сублимирует", - сказала 37-летняя исполнительница.

Поп-дива вспомнила, что раньше в их отношениях было много страсти и бурных ссор, однако теперь это все ушло.

"Помню, убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лица. Сегодня этого нет. С одной стороны я этого уже и не хочу, но это, наверное, и подогревает всю страсть. Да, уходит страсть, регулярный секс, романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружны. Если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы", - поделилась Оля.

Оля Полякова с мужем Вадимом воспитывают двоих дочерей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Бизнесмен Вадим Поляков на 15 лет старше своей жены. По словам артистки, сначала она была любовницей бизнесмена, поскольку он был женат. Оля и Вадим Поляковы сыграли свадьбу в 2004 году. В следующем году у них родилась первая дочь Мария, а в 2011 году на свет появилась Алиса.