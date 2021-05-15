Сгорала в аду: вернувшаяся в "Холостяк 11" участница сделала неожиданное признание

В новом выпуске проекта "Холостяк 11" произошло беспрецедентное событие – буквально перед финалом вернулась одна из выбывших участниц. Юлия Бельченко (Зайка) оставила для Михаила Заливако записку-приглашение и предложила увидится на месте их первой встречи. Девушке удалось убедить холостяка вернуть ее на проект и честно высказалась о своих чувствах.

Она опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена одна и в компании Михаила. Девушка облачилась в черное маленькое бархатное платье. Она была настроена решительно.

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"Я шла на проект в надежде встретить своего человека. Судьба не привела меня на проект, судьба привела меня к тебе… Я не ожидала получить приглашение на самое первое свидание. Я очень волновалась и переживала перед встречей с тобой", - вспомнила Юлия.

Юлия решилась признаться Михаилу в чувствах (фото: instagram.com/julz_seven)

"Когда машина подъезжала к торговому центру и через стекло я увидела тебя - ты тоже нервничал и переживал, это меня это так тронуло до глубины души. И в этот момент в моем сердце что-то щелкнуло … Мне было не понятно что со мной происходит. И я испугалась этого. Я всячески старалась задвинуть, подавить, затолкать свои чувства вглубь души. Вместо того, чтобы поделиться ими с тобой…." - рассказала о внутренних переживаниях и терзаниях девушка.

Юлия во всеуслышание заявила о своих чувствах. "Я люблю тебя ... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай - мое сердце сделало свой выбор", - обратилась она к Михаилу.

Юлия сумела убедить Михаила вернуть ее на проект (фото: instagram.com/julz_seven)

Девушка призналась, что после ухода из проекта "каждый день сгорала в аду". "Меня возродила вера нас. Никакая усталость, испытания, трудности, правила проекта - ничто не может стать преградой для любви. Даже если весь мир будет против, знай: мой выбор – это ты", - эмоционально заверила она холостяка.

Юлия заявила, что собрала последние силы и смелость, чтобы впервые в жизни по-настоящему открыть сердце.