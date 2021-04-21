"Шальная императирица": томная Астафьева в корсетном платье устроила страстный фотосет
Даша Астафьева будоражит и разжигает фантазию поклонников своими чувственными фотосетами и восхищает остротой ума и женской мудростью. Она делится с верными поклонниками сокровенными мыслями и рассуждениями и находит отклик и поддержку. А ее соблазнительные фотосеты заставляют их задержать дыхание. Новая фотосессия не стала исключением.
На личной Instagram-странице Даша показала эффектные кадры, на которых позирует в роскошном платье с корсетным лифом и прозрачной вставкой.
Фатиновую юбку певица чуть преподняла, обнажив стройные ножки. Броская деталь лука– золотые длинные перчатки. Свисающие серьги и вечерний макияж стали идеальным дополнением к эффектному образу.
"Умение не придавать значения — еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение", - оставила философскую цитату под фото Даша.
Даша Астафьева покорила страстным фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники восхищались красотой, грацией звезды и ее умением передать нужные эмоции даже через экран.
- В начале 21-го века Шальная императрица выглядит именно так
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- Обалденная
- 3 в 1... Грация, Красота, Страсть!
- Даша, какая вы невероятная! Снимки шикарные
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- Черная королева
- Роскошно
- Богиня всех времен
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Напомним, что ранее Даша Астафьева затронула тему женской уверенности в себе и внутреннего наполнения.